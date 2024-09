Israel e Hezbollah ameaçam atacar com mais força, aumentando os temores de uma guerra total

O primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu e um dos principais líderes do Hezbollah prometeram neste domingo, 22, aumentar a intensidade de seus ataques, aumentando os temores de que o conflito renovado possa se transformar em uma guerra total.

PUBLICIDADE O oficial do Hezbollah, o vice-secretário-geral Naim Qassem, disse que a milícia libanesa havia entrado em “um novo estágio” de guerra aberta contra Israel, enquanto Netanyahu disse que sua nação tomaria “qualquer ação necessária” para diminuir a ameaça representada por seu adversário. As declarações vieram após uma semana tumultuada de hostilidades.

No início do domingo, o Hezbollah lançou cerca de 150 foguetes, mísseis de cruzeiro e drones, de acordo com o exército israelense, mirando o que pareciam ser as áreas mais profundas que atingiu em Israel desde que o grupo começou a atirar em outubro, um dia após as forças lideradas pelo Hamas atacarem o sul de Israel. Desde então, Israel e o Hezbollah têm se envolvido em ataques retaliatórios.

O exército de Israel disse que suas defesas aéreas interceptaram a maioria dos projéteis disparados do Líbano. Um atingiu Kiryat Bialik, uma cidade de 45 mil habitantes ao norte de Haifa. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas por estilhaços no norte de Israel no domingo, de acordo com o Magen David Adom, um serviço de resgate de emergência israelense.

Referindo-se aos ataques, Qassem disse que “o que aconteceu ontem à noite é apenas o começo”.

“Nós os mataremos e lutaremos contra eles de onde eles esperam e de onde eles não esperam”, disse o líder militante a milhares de pessoas reunidas em Dahiya, o bairro dominado pelo Hezbollah no sul de Beirute, para o funeral de dois comandantes do Hezbollah mortos em um ataque aéreo israelense na sexta-feira, 20.

Apoiadores do Hezbollah em Beirute, Líbano, na quarta-feira, 18 de setembro de 2024 lamentam quatro pessoas mortas em explosões coordenadas de pagers. (Diego Ibarra Sanchez/The New York Times) Foto: Diego Ibarra Sanchez/NYT

Israel disparou ataques aéreos no sul do Líbano no domingo que mataram pelo menos três pessoas e feriram outras quatro, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano. O ministério também aumentou o número de mortos no ataque aéreo de Israel na sexta-feira em Beirute, relatando que pelo menos 45 pessoas — entre elas mulheres e crianças — foram mortas.

Equipes de resgate continuaram a vasculhar os escombros de dois prédios de apartamentos de oito andares onde o ministro da saúde do Líbano, Firass Abiad, disse que de 10 a 15 pessoas ainda estavam presas. Ele disse ao The New York Times que “seria milagroso” se alguma delas fosse encontrada viva.

Antes dos comentários de Qassem, Netanyahu pareceu redobrar a decisão de seu país de intensificar seus ataques contra o Hezbollah. Ele disse que Israel queria repelir o Hezbollah para que dezenas de milhares de israelenses deslocados no ano passado pudessem retornar para suas casas no norte de Israel. Mais de 150 mil pessoas em ambos os lados da fronteira foram expulsas pelos combates.

Os comentários de Netanyahu vieram menos de uma semana depois que pagers e walkie-talkies com armadilhas explosivas usados por militantes do Hezbollah explodiram no Líbano — um ataque pelo qual Israel não assumiu explicitamente a responsabilidade — matando dezenas, ferindo milhares e interrompendo gravemente as comunicações do grupo.

PUBLICIDADE Netanyahu disse em uma declaração gravada que Israel havia desferido ao Hezbollah “uma série de golpes” que o grupo não havia previsto. “Se o Hezbollah não entendeu a mensagem”, ele disse, “eu prometo a vocês que entenderá a mensagem”. O chefe do estado-maior militar de Israel, tenente-general Herzi Halevi, ecoou os avisos de Netanyahu. “O preço que o Hezbollah está pagando está crescendo, e nossos ataques se intensificarão”, ele disse. O general Halevi também disse: “Faremos todo o possível para remover e frustrar as ameaças ao Estado de Israel”. Os confrontos cada vez mais intensos entre Israel e o Hezbollah levaram o coordenador especial das Nações Unidas para o Líbano a alertar que a região estava “à beira de uma catástrofe iminente”. A autoridade da ONU, Jeanine Hennis-Plasschaert, disse em uma declaração que a ação militar não tornaria “nenhum dos lados mais seguro”.

As tensões aumentaram as apostas para a ONU enquanto a Assembleia Geral se prepara para se reunir esta semana. Líderes mundiais, já lutando com a invasão da Ucrânia pela Rússia e a guerra civil do Sudão, também estão enfrentando o ataque liderado pelo Hamas a Israel e a guerra que se seguiu em Gaza, com seu catastrófico custo humanitário para os palestinos.

Funcionários vasculham escombros de um ataque do Hezbollah a Haifa, em Israel. (Jack GUEZ / AFP) Foto: Jack Guez/JACK GUEZ

A Casa Branca está observando os ataques mortais de mísseis sendo disparados pela fronteira Israel-Líbano com “grande preocupação” e disse às autoridades israelenses que “escalar este conflito militar” não é “do melhor interesse deles”, disse John F. Kirby, porta-voz de segurança nacional do presidente Biden, no domingo.

'Lacração' está perdendo espaço nos Estados Unidos Ataque de Israel a pagers mostra que agora todos somos alvos a partir de nossos eletrônicos Falando no programa da ABC "This Week", Kirby insistiu que Biden ainda estava comprometido em chegar a uma solução diplomática na região — mesmo admitindo que a situação estava piorando. "Todos nós, é claro, reconhecemos que as tensões estão muito maiores agora do que estavam há apenas alguns dias", disse Kirby, acrescentando: "Queremos ter certeza de que podemos continuar a fazer tudo o que pudermos para tentar evitar que isso se torne uma guerra total com o Hezbollah do outro lado da fronteira libanesa." Questionado sobre as negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, Kirby acusou o líder do Hamas, Yahya Sinwar, de não negociar de boa fé. "Eu diria que não estamos obtendo nenhum progresso aqui na última semana ou duas semanas — não por falta de tentativa", disse ele. Mediadores árabes disseram que Netanyahu também estava obstruindo o progresso nas negociações. Ele rejeitou algumas das principais demandas do Hamas, incluindo o fim permanente da guerra. No domingo, a Defesa Civil Palestina disse que sete pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas em um ataque israelense a um prédio escolar que abrigava pessoas deslocadas na Cidade de Gaza. O exército israelense disse em um comunicado que havia realizado "um ataque preciso" contra militantes do Hamas que estavam operando de lá e que havia tomado "várias medidas" para mitigar os danos civis.

Também no domingo, soldados israelenses invadiram o escritório da Al Jazeera, a emissora pan-árabe, em Ramallah, na Cisjordânia ocupada por Israel, e ordenaram seu fechamento por 45 dias.

Foi a mais recente tentativa de Israel de reprimir a Al Jazeera, que tem sede no Catar e forneceu ampla cobertura das operações militares de Israel em Gaza e na Cisjordânia. Este mês, a assessoria de imprensa do governo de Israel disse que estava revogando credenciais oficiais de repórteres da Al Jazeera trabalhando em Israel.

O exército israelense disse em uma declaração que havia fechado os escritórios seguindo uma “diretiva do escalão político”.

O exército também citou uma opinião legal e “uma avaliação de inteligência atualizada” que disse ter determinado que “os escritórios estavam sendo usados para incitar o terror”, sem oferecer mais detalhes. A Al Jazeera chamou as alegações de Israel de “infundadas” e disse que a invasão foi “uma afronta à liberdade de imprensa e aos próprios princípios do jornalismo”.

As ações ocorreram depois que Israel aprovou uma lei em abril fornecendo ao governo ferramentas para reprimir organizações de notícias estrangeiras.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.