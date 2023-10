Israel enfrenta o Hamas pelo segundo dia após ataque surpresa

Na madrugada deste domingo, 8, soldados israelenses enfrentaram combates para conter os militantes do Hamas, ao mesmo tempo que se envolveram em confrontos armados com o grupo militante libanês Hezbollah, elevando a ameaça de uma possível escalada regional. O exército de Israel relatou que suas forças estavam envolvidas em combates contra as incursões do Hamas em oito locais, com duas situações de reféns “resolvidas”, embora não tenha confirmado se todos os reféns foram resgatados com vida.

Israel teria atingido 426 alvos na Faixa de Gaza e destruído edifícios residenciais em explosões devastadoras, incluindo uma torre de 14 andares que abrigava apartamentos e escritórios do Hamas no centro da cidade de Gaza. O conflito resultou em pelo menos 256 mortes na Faixa de Gaza, incluindo 20 crianças, e cerca de 1.800 pessoas feridas, conforme o Ministério da Saúde palestino.

As forças militares israelenses realizaram ataques de drones armados contra alvos do Hezbollah. Foto: Fatima Shbair/AP

Na parte israelense, pelo menos 250 pessoas morreram e 1.500 ficaram feridas no ataque de sábado, tornando-o o mais mortal em décadas, de acordo com fontes de resgate. Combatentes do Hamas também levaram um número desconhecido de civis e soldados como reféns para Gaza.

A situação se complicou ainda mais quando o Hezbollah atacou posições israelenses em uma área disputada ao longo da fronteira com as Colinas de Golã, na Síria, neste domingo. Em resposta, as forças militares israelenses realizaram ataques de drones armados contra alvos do Hezbollah, intensificando o receio de um conflito mais amplo na região.

Em um discurso televisionado no sábado à noite, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu usar toda a força militar disponível para destruir as capacidades do Hamas, afirmando: “Todos os lugares onde o Hamas se esconde e opera, iremos transformá-los em ruínas.” Ele também dirigiu um apelo aos residentes de Faixa de Gaza, que enfrentam um território pequeno e superlotado, pedindo que saíssem do local. /AP.