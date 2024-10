Itália aprova lei que criminaliza barriga de aluguel e dificulta casais gays de terem filhos

ROMA – A Itália aprovou nesta quarta-feira, 16, uma lei que classifica a barriga de aluguel internacional como um crime universal, como o terrorismo ou o genocídio. A nova lei ameaça famílias que contratam mulheres em outros países para ter filhos e atinge principalmente casais LGBTs.

PUBLICIDADE A lei estabelece prisões e multas severas para os casais que usarem a barriga de aluguel. A prática já estava proibida na Itália, assim como em outros países e alguns Estados americanos, mas agora é considerada um crime universal. Nenhum outro país do Ocidente tem uma lei tão severa. A mudança se torna o símbolo mais forte do conservadorismo da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e eleva o debate em torno da barriga de aluguel para o centro das guerras culturais travadas no Ocidente.

Imagem mostra primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, durante coletiva de imprensa em Bruxelas nesta quarta-feira, 16. Itália aprovou lei que transforma barriga de aluguel em crime universal Foto: Ludovic Marin/AFP

A legislação, aprovada no ano passado pela Câmara dos Deputados e confirmada no Senado nesta quarta, também criminaliza cidadãos italianos que atuam como médicos, enfermeiros ou técnicos em clínicas de fertilidade em outros países.

Mesmo os defensores da nova lei admitem que os casais heterossexuais podem enfrentar poucas perguntas ao retornar à Itália com um bebê ou ao registrar a certidão de nascimento de seus filhos nos municípios italianos, já que é possível alegar que a mulher teve o bebê no exterior. Por outro lado, casais do mesmo sexo com um bebê, particularmente se forem homens, são mais fáceis de identificar.

“As pessoas que não podem esconder isso são casais gays”, disse Alessia Crocini, diretora do Rainbow Families, um grupo que se opôs à lei. “Trata-se de [atingir] pais gays.”

Casais do mesmo sexo já estavam impedidos pela lei italiana de fazer adoção de crianças, dentro ou fora da Itália. Assim, a nova lei corta o último caminho para casais gays residentes na Itália construírem famílias.

Publicidade

“É a natureza que decide isso, não nós”, disse a senadora Susanna Campione, do partido Irmãos da Itália, de Meloni, que votou a favor da lei. “Desejamos que este exemplo seja seguido [por outros países]. Esta é uma lei civilizada que protege a criança, mas também a mulher, pois acreditamos que a barriga de aluguel essencialmente reduz a mulher a uma máquina reprodutiva.”