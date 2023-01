Jacinda Ardern deixa cargo de primeira-ministra e é aplaudida na Nova Zelândia

WELLINGTON - Jacinda Ardern deixou o cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia na quarta-feira (hora local, noite de terça-feira em Brasília), após sua renúncia surpresa como chefe de governo na semana passada.

Seu aliado Chris Hipkins, de 44 anos, foi empossado como o novo primeiro-ministro pelo governador-geral da Nova Zelândia em uma cerimônia na capital, Wellington.

Leia também Primeiras-ministras da Nova Zelândia e Finlândia rebatem pergunta sobre idade e criticam sexismo

“Este é o maior privilégio e responsabilidade da minha vida”, declarou Hipkins ao assumir o cargo. “Estou motivado e entusiasmado com os desafios que temos pela frente.”

Jacinda Ardern (C) é saudada por funcionários e parlamentares em sua última aparição oficial como primeira-ministra Foto: Ben McKay and New Zealand Out/EFE

Ardern disse na semana passada que não tinha “energia” para continuar, depois de conduzir o país em meio a catástrofes naturais, do pior ataque terrorista da sua história e da pandemia de covid-19.

Na terça-feira, ela fez sua última aparição oficial como primeira-ministra, dizendo que o que mais sentiria falta era das pessoas porque elas eram a “alegria do seu trabalho”. Na manhã de quarta-feira, ela foi recebida com abraços e aplausos por dezenas de ex-funcionários e admiradores no pátio do Parlamento ao deixar o prédio.

Ardern planeja permanecer como legisladora de bancada até abril para evitar desencadear uma eleição especial antes das eleições gerais do país, em outubro.

Seu governo de centro-esquerda lutou nos últimos dois anos com o aumento da inflação, uma possível recessão e a ascensão da oposição conservadora.

O novo primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, fala com a imprensa Foto: Mark Mitchell/New Zealand Herald via AP

Hipkins, o arquiteto da resposta da Nova Zelândia à pandemia, agora enfrenta a tarefa de elevar os baixos índices de aprovação do governo antes das eleições gerais de outubro.

Pai de dois filhos e apelidado de “Chippy”, Hipkins se considera um “Kiwi normal e comum”, vem de uma família da classe trabalhadora e gosta de ir de bicicleta para o trabalho.

“A covid-19 e a pandemia criaram uma crise de saúde. Agora, criou uma crise econômica e é aí que meu governo se concentrará”, afirmou Hipkins anteriormente./AFP e AP