Uma mulher chinesa de 21 anos foi encontrada com vida após ser levada pelo mar quando estava nadando em uma praia no Japão. Ela foi encontrada a 80 quilômetros da costa, 36 horas depois de desaparecer, disseram autoridades nesta quinta-feira, 11. As informações são do jornal britânico The Guardian.

A banhista, que não foi identificada, estava no mar da praia de Shirahama Ohama, na província de Shizuoka, na última segunda-feira, 8, quando, por volta das 19h30, horário do Japão, teria sido levada pelo mar. Ela disse aos oficiais que não conseguiu voltar à praia, por estar usando uma boia de borracha. Após um amigo da banhista pedir ajuda, uma operação de resgate foi iniciada.

Foto divulgada pela guarda costeira do Japão mostra mulher sendo resgatada por helicóptero após ser levada pelo mar enquanto nadava em uma praia. Foto: Guarda costeira do Japão via AP