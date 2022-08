Juiz torna pública ordem de busca na mansão de Trump; documentos incluíam material ultrassecreto

Um juiz federal americano tornou público nesta sexta-feira, 12, o mandado de busca para a mansão de Mar-a-Lago do ex-presidente Donald Trump na Flórida e os documentos relacionados a ele. Uma lista de documentos removidos inclui materiais marcados como ultrassecretos e destinados a serem vistos apenas em instalações seguras do governo, de acordo com uma cópia do mandado obtida mais cedo pelo jornal The New York Times.

Segundo o New York Times, no inventário que acompanha o mandado, os agentes federais cumpriram a ordem para investigar possíveis crimes associados a violações da Lei de Espionagem, que proíbe a retenção não autorizada de informações de segurança nacional que possam prejudicar os EUA ou ajudar um adversário estrangeiro; uma lei federal que considera crime destruir ou ocultar um documento para obstruir uma investigação governamental; e outro estatuto associado à remoção ilegal de materiais governamentais.

A busca do FBI na segunda-feira apreendeu 11 conjuntos de documentos em 20 caixas ao todo, incluindo alguns marcados como documentos “classificados/TS/SCI” – abreviação de “informações compartimentadas altamente secretas/sensíveis”, de acordo com o relatório. Seções do mandado e um inventário que o acompanha foram relatados anteriormente pelo jornal The Wall Street nesta na sexta-feira. O inventário não detalha quais são esses documentos confidenciais.

Aviso apresentado pelo Departamento de Justiça ao Tribunal Distrital dos EUA, no Distrito Sul da Flórida, informando ao juiz que os advogados do ex-presidente Donald Trump não se opuseram à moção do governo para abrir o mandado de busca para a propriedade do republicano Foto: Jon Elswick/AP

Segundo os jornais americanos, no total, os agentes coletaram quatro conjuntos de documentos ultrassecretos, três conjuntos de documentos secretos e três conjuntos de documentos confidenciais. Incluídos no manifesto também estavam arquivos referentes ao perdão de Roger J. Stone Jr., um antigo associado de Trump, e material sobre o presidente da França, Emmanuel Macron.

O jornal The Washington Post informou na quinta-feira que os agentes do FBI estavam procurando documentos confidenciais sobre armas nucleares, entre outros itens, segundo pessoas familiarizadas com a investigação. Eles falaram sob condição de anonimato para discutir um caso em andamento e não ofereceram detalhes adicionais, como se os documentos envolviam armas pertencentes aos EUA ou a alguma outra nação.

Os pedidos de comentários feitos pelo New York Times aos advogados de Trump não foram retornadas imediatamente.

O mandado parece ter dado aos agentes uma margem bastante ampla na busca de materiais considerados indevidamente armazenados em Mar-a-Lago, permitindo o acesso ao “Escritório 45″ e “todas as salas de armazenamento” ou edifícios ou estruturas da propriedade que pudessem ter sido usados para armazenar documentos.

Trump havia anunciado na quinta-feira que apoiava o esforço legal do Departamento de Justiça para liberar o mandado de busca executado em sua residência em Mar-a-Lago – e chegou a sugerir, de alguma forma, que isso foi ideia dele. “Libere os documentos agora!” ele disse em meio a uma enxurrada de revelações sobre a investigação sobre seu manuseio de documentos da Casa Branca.

A equipe jurídica de Trump tinha até as 15h desta sexta-feira (hora local, 17h de Brasília) para responder oficialmente ao Departamento de Justiça sobre se ele tinha alguma objeção à liberação do mandado de busca e ao inventário de itens levados por agentes federais durante a busca em sua casa na Flórida na segunda-feira. A equipe informou então ao Departamento de Justiça que não se opunha à divulgação. Com isso, o juiz Bruce Reinhart, magistrado do Distrito Sul da Flórida, tornou os documentos públicos.

Especialistas em informações confidenciais disseram que a busca altamente incomum na residência de um ex-presidente ressalta a profunda preocupação entre os funcionários do governo sobre os tipos de informações que eles pensavam que poderiam estar localizadas em Mar-a-Lago e potencialmente no risco de cair em mãos erradas.

Em um comunicado na sexta-feira, Trump chamou a questão das armas nucleares de “farsa” e sugeriu que o FBI plantou evidências, sem oferecer informações para indicar que isso aconteceu. Trump disse que os agentes não permitiram que seus advogados estivessem presentes na busca, o que não é incomum em uma operação policial, especialmente se envolver itens sigilosos. Uma segunda declaração do ex-presidente afirmou que seu antecessor, Barack Obama, mantinha documentos confidenciais. “Quantos deles pertenciam ao nuclear? A palavra é, muito!” escreveu Trump.

O Arquivo Nacional negou nesta sexta-feira a alegação de Trump sobre Obama. “A Administração Nacional de Arquivos e Registros (NARA) assumiu a custódia legal e física exclusiva dos registros presidenciais de Obama quando o presidente Barack Obama deixou o cargo em 2017, de acordo com a Lei de Registros Presidenciais (PRA)”, informou a instituição, em comunicado./NYT e WP