Kamala diz que ‘líderes mundiais estão rindo’ de Trump e que republicano é ‘uma vergonha; veja vídeo

“Eu viajei pelo mundo como vice-presidente dos Estados Unidos e líderes mundiais estão rindo de Donald Trump. Eu conversei com líderes militares, alguns dos quais trabalharam com você, e eles dizem que você é uma vergonha”, disse.

Ela acrescentou que “ditadores e autocratas estão torcendo para que você seja presidente novamente porque eles são tão claros — eles podem manipulá-lo com bajulação e favores, e é por isso que tantos líderes militares com quem você trabalhou me disseram que você é uma vergonha”, declarou.