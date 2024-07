Leituras de atas eleitorais viralizam na Venezuela ao mostrar vantagem esmagadora da oposição

Os resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, que é controlado pela ditadura de Nicolás Maduro, mostraram um cenário muito diferente do relatado pelas pesquisas de opinião.

PUBLICIDADE O ditador foi reeleito com 51,2% dos votos contra 44,2% de Edmundo González Urrutia, da oposição. A campanha de González alega que o candidato venceu o pleito com 70% dos votos. Atas eleitorais divulgadas nas redes sociais sinalizam que a oposição pode ter razão. De acordo com diversas publicações da plataforma X, venezuelanos registraram a leitura das atas de votação de diversas seções, todas com vitória esmagadora de González. Nas publicações, os responsáveis pelas seções liam os votos em voz alta e os resultados favoráveis à oposição faziam com que todos celebrassem. Não foi possível verificar a autenticidade nem das imagens nem dos resultados.

Apesar da falta de confirmação da veracidade dos vídeos, as publicações mostram resultados totalmente diferentes dos divulgados pelo CNE.

A líder da oposição, María Corina Machado, participa de coletiva de imprensa ao lado do candidato presidencial Edmundo González Urrutia, após a eleição Foto: Matias Delacroix/AP

Confira alguns vídeos publicados na plataforma X:

Sequência de vídeos mostra vitória de González

Em um vídeo editado nas redes sociais, diversos funcionários das seções eleitorais anunciam os resultados de cada seção em voz alta. Em todas as seções mostradas no vídeo, Edmundo González ganha com uma ampla margem sobre Maduro, para a felicidade de todos os venezuelanos que aparecem nos vídeos.

Alguns dos funcionários que faziam a leitura dos votos registram o nome de cada seção eleitoral. Na primeira seção do vídeo, González obteve 2098 votos contra 303 de Maduro. Na segunda, o candidato da oposição obteve 1453 votos, contra 720. Na terceira sessão, a vantagem continuou grande, com González obtendo 1075 votos, contra 399 de Maduro. No final, a publicação mostra o anúncio do Conselho Nacional Eleitoral confirmando a vitória de Maduro.

Em alguns casos, não é possível saber a diferença entre funcionários das seções eleitorais e eleitores da oposição, por conta da reação de felicidade dos venezuelanos que estavam lendo os resultados.

González recebe 966 votos contra 158 de Maduro

Neste vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais, Edmundo González Urrutia recebe 966 votos, contra 158 de Nicolás Maduro.

Os venezuelanos presentes, incluindo o funcionário que estava lendo a ata eleitoral, começam a comemorar após a leitura dos resultados. Os cidadãos gritam a palavra “liberdade” depois de lerem a vitória de González.

González com 388 votos e Maduro com 61

Fotos de outras atas eleitorais também viralizaram nas redes sociais. Nesta ata de um colégio em Caracas, capital da Venezuela, o candidato da oposição recebeu 388 votos, contra 61 de Nicolás Maduro.

González ganha 324 votos de 361 possíveis

Em uma ata eleitoral de uma seção em Caracas, o candidato da oposição Edmundo González obtem 324 votos da seção de 361 possíveis, ressaltando a esmagadora vitória da oposição.