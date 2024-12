Análise | Por que os rebeldes sírios estão prestes a derrubar Assad e o que vai acontecer agora

O trem da história está em movimento e sua próxima parada é em Damasco. O regime de Bashar Assad está realmente ameaçado pela primeira vez desde o início da guerra civil, com o avanço de rebeldes do grupo Hayat Tahrir al-Sham rumo à capital da Síria. Em uma semana, o grupo — formado das cinzas da Al-Qaeda no Levante — tomou as cidades de Aleppo, Hama e está próximo de dominar a estratégica Homs, centro logístico de todo o país.

Por que Assad está ameaçado e por que isso está acontecendo agora?

A guerra civil síria nunca foi encerrada formalmente, mas a entrada do Hezbollah, do Irã e da Rússia no conflito para conter o avanço do califado do Estado Islâmico, a partir de 2014, deu força a Assad, que conseguiu derrotar a maior parte dos grupos rebeldes e, com isso, se manter no poder.

Cartaz de Bashar Assad crivado de balas na Sìria: rebeldes avançam contra o ditador Foto: Omar Albam/AP

PUBLICIDADE Quando os sírios se ergueram contra o regime, ainda em 2011, no contexto da Primavera Árabe, o levante que começou como uma explosão de raiva contra uma ditadura familiar sangrenta que começou nos anos 70 se transformou no conflito sectário.

A Síria é formada majoritariamente por muçulmanos árabes sunitas, que compõem cerca de 70% da população. Outros 10% são muçulmanos árabes alauítas, uma seita próxima dos xiitas, professada pela elite que controla o país. Outros 10% são cristãos e 10% são muçulmanos curdos. Assad é um aliado do eixo formado pelo Irã, o Hezbollah no Líbano e milícias iraquianas, todos xiitas.

Os rebeldes que em 2011 pegaram em armas contra o ditador são sunitas, apoiados majoritariamente por Turquia, Arábia Saudita e Catar.

O fim das ditaduras seculares árabes

Apesar dos vínculos com o Irã e das raízes alauítas, no entanto, Assad é um homem secular. Filho de Hafez Assad, ele é um dos últimos representantes de um movimento nacionalista árabe iniciado nos anos 50, no Egito, conhecido como nasserismo, ou pan-arabismo.

Durante a Guerra Fria, a Síria, o Egito e a Jordânia se aliaram à União Soviética para conter a expansão territorial israelense no Oriente Médio. Assad, o pai, lutou em duas guerras contra os israelenses, em 1967 e 1973.

Mas o pan-arabismo perdeu força a partir do tratado de paz entre Israel e Egito em 1978, e com os Acordos de Oslo, em 1993. A partir dos anos 80, a região começa a ver a ascensão de grupos sunitas radicais, como o Hamas, a Al-Qaeda e outros.

Com o fim da Guerra Fria, as ditaduras árabes seculares do Oriente Médio passam por transformações. Egito e Jordânia se tornam fiéis aliados dos americanos e passam a colaborar discretamente com Israel. O Iraque de Saddam Hussein é desmanchado na guerra ao terror e viveu a sua própria guerra civil entre xiitas, sunitas e curdos. A situação se estabilizou, mas o país migrou para a órbita de influência do Irã.

A Primavera Árabe ameaçou desmanchar exatamente o que sobrou dessas ditaduras seculares, principalmente o Egito e a Síria. No Cairo, os militares recuperam o poder por meio de um golpe de Estado. Em Damasco, Assad recorreu a aliados de fora do eixo de influência americano.

Assad abandonado pelos amigos

Só que nos últimos dois anos, tudo que era sólido para o ditador sírio se desmanchou no ar. Em 2022, Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, usando muita da expertise obtida nos campos de batalha sírio. A guerra se arrasta por mais de dois anos, com um esforço de guerra tremendo da sociedade russa, que tornou improvável uma mão amiga para o antigo aliado. Em 7 de outubro do ano passado, o Hamas, com a anuência tácita do Irã e do Hezbollah invadiu Israel e cometeu o maior atentado da história do país. A retaliação israelense agravou as tensões regionais, envolvendo outros grupos do eixo da resistência, como os houthis e milícias iraquianas no conflito, além do próprio Irã, com quem Tel-Aviv já trocou mais de um bombardeio direto.

E em setembro deste ano o premiê de Israel Binyamin Netanyahu resolveu desferir um golpe certeiro contra o Hezbollah, aniquilando a liderança do grupo e comprometendo seriamente a operação da milícia xiita.

Com os rebeldes à sua porta, Assad não pode contar mais com o Hezbollah, nem com Putin e muito menos com a Guarda Revolucionária iraniana, que também foi duramente afetada pelos ataques israelenses.

Com isso, os rebeldes sírios, que estão muito mais próximos de grupos religiosos radicais do que dizem publicamente, se aproximam da vitória na Síria.

O que vai acontecer agora?

Uma Síria colapsa e governada por uma versão 3.0 da Al-Qaeda colocaria mais pressão de radicais islâmicos sobre Israel. O Líbano atualmente é uma miragem de país, mergulhado na destruição provocada por Israel e numa crise econômica avassaladora. Gaza vive os horrores de uma invasão e um cerco que trouxe fome, doenças e morte.

A Turquia, outra potência regional, está preocupada, porque um colapso sírio fortaleceria os curdos da região em sua busca por um Estado independente.

A bola está nos pés da Arábia Saudita, que historicamente apoia grupos radicais e vinha ensaiando uma modernização sob Mohamed Bin Salman, que incluía uma normalização das relações com Israel em troca de apoio contra o Irã.

O problema é que as condições que criaram os acordos de Abraão não estão mais postas. Diante de tudo isso, a tendência é que a violência de grupos radicais islâmicos volte a aumentar na região, junto com uma instabilidade política e militar que não é pequena.