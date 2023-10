Lula telefona para presidente de Israel, condena ataques terroristas e fala de brasileiros em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta quinta-feira, 12, para o israelense Isaac Herzog para tratar do resgate que o governo brasileiro organiza para retirar cerca de 20 brasileiros sitiados na Faixa de Gaza.

Em postagem no X (antigo Twitter), Lula disse que agradeceu Herzog pelo apoio à operação de remoção dos brasileiros. E acrescentou que, durante a conversa, classificou como “terroristas” os ataques contra Israel. O presidente, contudo, não citou o Hamas, autor dos atentados.

“Reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas e nossa solidariedade com os familiares das vítimas”, afirma Lula, na postagem.

Na primeira publicação que fez sobre os ataques contra Israel, no dia 7 de outubro, Lula já havia classificado os ataques como terroristas, mas tampouco citou o Hamas. Como mostrou o Estadão, o governo hesita em condenar o Hamas uma vez que a defesa do Estado palestino é uma das bandeiras políticas da esquerda brasileira e do PT. Ainda que critiquem os atentados, membros do governo e políticos petistas vêm entoando o discurso de que Israel contribui para o acirramento da violência na região.

O brasileiro disse ainda que pediu ao israelense que não falte água, luz e remédios em Gaza, o que fará com que “inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra”.

O exército israelense vem fazendo um cerco à Faixa de Gaza e cortou o fornecimento de eletricidade e combustível, como forma de pressionar o Hamas a entregar os reféns israelenses que foram sequestrados.

Na postagem, Lula escreveu ainda que pediu a Herzog que Israel aceite a criação de um corredor humanitário que permita a retirada de civis de Gaza pela fronteira com o Egito. O assunto será objeto da reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU nesta sexta-feira, 13.

A concordância de Israel é necessária para evitar que comboios com civis sejam alvo de bombardeios israelenses. O Egito já demonstrou disposição, nesta quinta-feira, 12, em abrir a passagem pela cidade de Rafah para ajuda humanitária.