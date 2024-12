Maduro presta solidariedade a Lula por tentativa de golpe e diz que Venezuela vive ‘o mesmo’

“Toda solidariedade ao presidente Lula até que sejam descobertos esses planos violentos e macabros contra ele”, disse Maduro durante seu programa de televisão, comentando o relatório da Polícia Federal (PF) divulgado na semana passada.

“Peço ao povo do Brasil que cuide do seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um grande homem”, continuou o mandatário venezuelano, que nos últimos meses teve rusgas com o Brasil, depois que o presidente brasileiro não reconheceu sua vitória nas eleições de julho. “Entendo perfeitamente essas notícias que chegam do Brasil, porque aqui somos vítimas do mesmo”, acrescentou Maduro.