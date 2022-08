Mãe de homem que atacou Salman Rushdie diz: ‘meu filho acabou pra mim’

THE NEW YORK TIMES - Hadi Matar ressentia-se de ter de procurar subempregos. Aos 24 anos, ele trabalhou em uma pequena loja de departamentos, fez tentativas desajeitadas no boxe e tornou-se cada vez mais focado na religião. Agora, após tentar assassinar o escritor Salman Rushdie a facadas, Matar perdeu até o apoio de sua mãe.

“Meu filho acabou pra mim”, disse Silvana Fardos em uma breve entrevista, desmentindo Matar, que esfaqueou repetidamente Salman Rushdie em um ataque durante um dia em um retiro intelectual no oeste de Nova York.

Esta semana, um retrato da personalidade de Matar como um recluso problemático começou a surgir. A mãe diz não querer falar com ele desde que foi preso. O FBI, que está liderando a investigação, não revelou nenhum motivo claro para o ataque. O Ministério das Relações Exteriores do Irã esta semana culpou o próprio Salman Rushdie e negou qualquer papel no ataque.

Hadi Matar é fichado após tentar matar o escritor Salman Rushdie. Foto: Chautauqua County Jail/Handout via REUTERS - 12/08/2022

Mas enquanto as equipes de notícias nacionais e internacionais continuavam a pairar do lado de fora da casa de Silvana no norte de Nova Jersey na terça-feira, ela confirmou que seu filho voltou de uma viagem de 2018 ao Oriente Médio um homem mudado – recluso e cada vez mais focado em seu papel como seguidor do Islamismo.

“Não tenho nada a dizer a ele”, disse Fardos na segunda-feira enquanto caminhava rapidamente em direção à sua casa de tijolos de dois andares em Fairview, pedindo privacidade, o rosto protegido por uma máscara, óculos e chapéu.

Silvana disse ao The Daily Mail, um tabloide britânico, em uma entrevista que ela confirmou na terça-feira, que ele passou meses sem falar com ela ou seus irmãos. Ele a culpou por encorajá-lo a se concentrar em estudos acadêmicos em vez de estudos religiosos.

Em Nova Jersey, onde Silvana e seus três filhos viveram por vários anos depois de se mudarem da Califórnia, as opiniões sobre Matar foram formadas bem antes da semana passada.

Conhecidos e parentes descreveram um homem que preferia permanecer à margem da vida cotidiana.

“Ele é a personificação do clichê do homem solitário”, disse Desmond Boyle, dono de uma pequena academia estilo garagem onde Matar estava aprendendo a lutar boxe.

Matar trabalhou em uma loja de roupas Marshalls antes de sua prisão, disse um funcionário da empresa.

Jorge Diaz disse que muitas vezes comparecia às mesmas aulas de boxe que Matar no State of Fitness Boxing Club, uma academia em North Bergen, a cerca de três quilômetros da casa de Matar. “Sempre um tipo isolado”, disse Diaz, 34 anos. “Sempre sozinho – muito quieto.”

Ao contrário da maioria dos alunos iniciantes, ele chegou em abril preparado para se matricular imediatamente, sem fazer uma aula de demonstração como a maioria dos alunos faz, disse a gerente do clube, Rosaria Calabrese.

Educado e reservado, ele se mantinha quase inteiramente isolado, raramente falando, disseram vários alunos e instrutores.

Hadi Matar foi apresentado às autoridades de Mayville, em Nova York, no sábado. Foto: AP Photo/Gene J. Puskar - 13/08/2022

Boyle disse que havia tentado enfrentar Matar no ringue pelo menos duas vezes, um esforço que não deu certo. Boyle, um bombeiro, disse que décadas como alcoólatra em recuperação o deixaram especialmente sintonizado em “trabalhar com aqueles que precisam de ajuda”.

“Sempre parecia o dia mais triste de sua vida”, disse Boyle em uma entrevista, “mas ele chegava assim todos os dias”. “Você pode dizer que ele cresceu quieto”, acrescentou. “Talvez um pouco isolado. Nunca se encaixando de verdade.”

Matar tinha pouca experiência no boxe - “dois pés esquerdos”, disse Boyle - e fez progressos limitados durante as 27 sessões das quais participou.

Três dias antes do ataque, ele havia cancelado sua assinatura mensal do State of Fitness - um pacote de US$ 158 (R$ 813) que permitia aulas e tempo de treino ilimitados, disse Calabrese.

“Ele disse: ‘Não posso voltar agora’”, contou Rosaria.

Imagem retirada de vídeo mostra o momento em que Hadi Matar é retirado do palco após esfaquear o escritor Salman Rushdie. Foto: AP Photo

As pessoas que testemunharam o esfaqueamento em Chautauqua descreveram a “força brutal do agressor”. Na academia de boxe, o homem fotografado algemado após o ataque parecia ter pouco em comum com o aluno magro e desajeitado de que se lembravam.

“Ele não parecia agressivo, porque não sabia lutar”, disse Diaz, um boxeador amador que compete há cerca de três anos e tentou dar dicas a Matar.

“Houve algumas vezes em que eu dizia: ‘É assim que você dá um soco? É assim que você faz?’, Esse é o tipo de cara que ele era.”

Um amigo de infância da Califórnia lembrou-se de uma falta de agressividade semelhante. “Está completamente fora do personagem ele fazer o que está sendo acusado de fazer”, disse Uriel Alberdin, de 26 anos.

Alberdin tinha 10 anos quando conheceu Matar, então com 8. Os dois se tornaram amigos próximos durante as visitas regulares que o menino mais novo fazia para ver seu pai, que morava em Bell, na Califórnia, uma cidade perto de Los Angeles, depois de se separar da mãe de Matar.

Matar é levado pela polícia após atentado contra o escritor. Foto: Charles Fox via AP - 12/08/2022

“Não parece com ele”, disse Alberdin, um estudante de arquitetura que diz que jogava videogame com Matar e compartilhava o amor pelos heróis dos quadrinhos Homem-Aranha e Superman.

“Ele era como um melhor amigo para mim”, disse Alberdin. Os dois se comunicavam cerca de duas vezes por ano, principalmente pelas mídias sociais, depois que a família de Matar se mudou para a Costa Leste.

“A conversa nunca foi profunda, e nunca ficou estranha”, disse Alberdin. “Era seu básico – checar seu amigo para ver como ele estava.”

Mas o e-mail que Matar enviou de repente pedindo que sua inscrição na academia fosse cancelada sugeria que ele realmente se interessava pela política de uma nação que os Estados Unidos designaram como Estado patrocinador do terrorismo.

Rosaria, a dona da academia, disse que notou o avatar no e-mail somente após a prisão de Matar: Logo à esquerda de seu nome há uma imagem circular de um clérigo barbudo, o aiatolá Ali Khamenei, atual líder supremo do Irã.

Foi o antecessor de Khamenei, o aiatolá Ruhollah Khomeini, que emitiu a fatwa, um decreto islâmico, pedindo a morte de Rushdie depois da publicação de “Os Versos Satânicos”. O livro provocou indignação entre alguns muçulmanos por ter usar o profeta Maomé como um dos personagens.

Salman Rushdie entrou na mira dos líderes do Irã após escrever o livro 'versos satânicos'. Foto: Sara Krulwich/The New York Times - 31/08/2015

Rushdie rapidamente se tornou um símbolo mundial da liberdade de expressão. O decreto levou o escritor nascido na Índia e criado no Reino Unido a viver se escondendo antes de se mudar para os Estados Unidos, onde mantinha uma vida cada vez mais pública, apesar das ameaças de morte anteriores.

Na sexta-feira passada, ele iria falar em um retiro intelectual em um Instituto em Chautauqua, perto de Buffalo, sobre os Estados Unidos como um porto seguro para escritores exilados.

Os promotores disseram que Matar havia viajado de ônibus até o bucólico complexo fechado da Chautauqua Institution. Logo depois que Rushdie se sentou, Matar subiu ao palco, disseram os promotores, e começou a esfaquear furiosamente o escritor.

Testemunhas perceberam momentos depois que o agressor estava segurando uma faca, e conseguiram rendê-lo antes que ele fosse preso.

Matar, cujo advogado, Nathaniel L. Barone II, entrou com uma declaração de inocência em seu nome, continua preso. Barone, um defensor público, disse esperar que um grande júri considere as acusações formais contra seu cliente nos próximos dias.

“Nessas situações em que as emoções são intensas, os sentimentos são intensos, é importante que o sistema de justiça criminal apresente sua melhor versão”, disse Barone na terça-feira. “Esta é a oportunidade para o Sr. Matar receber todos os benefícios de nossa Constituição – uma presunção de inocência, devido processo legal, um julgamento justo.”