Mauro Vieira encontra chanceler do Líbano para tratar da situação de brasileiros na região

BRASÍLIA — O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, encontrou-se neste sábado, 28, com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid Bou Habib, em Nova York, nos Estados Unidos. O Itamaraty informou que as autoridades falaram sobre os ataques aéreos israelenses e o impacto para a população civil libanesa. A situação da comunidade brasileira no país também foi tratada.

De acordo com o governo brasileiro, Mauro Vieira detalhou ao chanceler libanês o trabalho da embaixada brasileira em Beirute de assistência e orientação aos brasileiros que vivem no Líbano. Nas últimas semanas, Israel tem lançado uma série de ataques aéreos em regiões do Líbano, tendo como alvos integrantes do Hezbollah, grupo político e paramilitar do país. Neste sábado, Israel anunciou a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, encontrou-se neste sábado, 28, com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid Bou Habib, em Nova York. Foto: Divulgação/MRE

A morte na sexta-feira, 27, de Nasrallah, considerado o homem mais poderoso do Líbano, aumenta o risco de desestabilização do país. O bombardeio israelense de sexta-feira na periferia sul de Beirute destruiu dezenas de edifícios, obrigou centenas de pessoas a abandonar suas casas e deixou pelo menos seis mortos.

Os ataques já atingiram diferentes pontos no Líbano, incluindo a capital Beirute. Nesta semana, o Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros menores de idade, Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, e Mirna Raef Nasser, de 16, vítimas de bombardeios no Líbano na última segunda-feira, 23. O Brasil condenou “nos mais fortes termos” os ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano, pedindo também o fim imediato das hostilidades.

Cerca de 21 mil brasileiros vivem na região. A Embaixada do Brasil no Líbano, em nota divulgada também na última semana, destacou que está atenta ao aumento das hostilidades no país e recomendou aos brasileiros residentes ou em trânsito que deixem o território libanês “por meios próprios”.