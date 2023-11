Milei deve ter vantagem de cinco pontos sobre Massa, prevê levantamento interno da Atlas Intel

Na reta final da eleição na Argentina, o libertário Javier Milei mantém vantagem sobre o atual ministro da Economia Sergio Massa. É isso que mostram as pesquisas internas da Atlas Intel, a empresa brasileira que acertou a vitória de Milei nas PASO, as primárias, e de Massa no primeiro turno.

O CEO da Atlas, Andrei Roman, prevê agora uma vitória relativamente apertada para Milei, com cinco pontos de vantagem sobre o rival peronista. Como as pesquisas de opinião já estão proibidas na Argentina, ele não revelou os percentuais esperados para cada um dos candidatos. Na última pesquisa pública da Atlas Intel, divulgada em 10 de novembro, o placar era de 52,% dos votos para Milei contra 47,9% para Massa.

Libertário Javier Milei vota em Buenos Aires. Foto: AP / Natacha Pisarenko

Ao Estadão, ele explicou que, embora Sergio Massa tenho sido considerado o vencedor do último debate presidencial, os as pesquisas não evidenciaram impacto direto do enfrentamento nos números de intenção de voto.

“Massa ganhou o debate de forma bem contundente, mas não vimos um impacto disso”, disse ele. “Provavelmente, por causa da abordagem do Milei que, embora tenha ficado na defensiva, pediu desculpas pelas polêmicas passadas, como a questão do Papa e, no final, disse que não haverá corte imediato de subsídios, algo que faz parte da campanha de medo do atual governo”, justificou.

Massa, diz ele, deve sair vitorioso em Buenos Aires, mas essa vantagem deve ser compensada pelo desgaste do peronismo no resto do país. Na capital, o peronista deve ser favorecido pelo racha da coalizão Juntos pela Mudança. De um lado, Patricia Bullrich declarou voto em Milei. Do outro, o prefeito de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, decidiu pela neutralidade e os seus eleitores, da ala mais moderada, devem acabar escolhendo Sergio Massa.

“Esse bom desempenho que Massa deve ter na capital deve ser compensado pelo desempenho de Milei em regiões onde o peronismo era muito forte antigamente”, afirmou Andrei Roman ao observar que essa eleição deve ser marcada pela mudança de tendências históricas.