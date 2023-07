Motim do Grupo Wagner coloca em xeque operações da Rússia no coração da África

O grupo mercenário russo que ameaçou brevemente a autoridade do presidente Vladimir Putin tem sido, há anos, uma implacável força militar de aluguel na África, protegendo os governantes às custas das massas. Não se espera que essa dinâmica mude agora que o fundador do grupo, Yevgeny Prigozhin, foi exilado em Belarus como punição pela rebelião fracassada.

O Grupo Wagner brutaliza civis na República Centro-Africana, em Mali e em outros lugares para esmagar a dissidência e afastar as ameaças ao poder de seus líderes. Em troca, a Rússia obtém acesso a recursos naturais e portos pelos quais as armas podem ser enviadas, além de receber pagamentos que enriquecem o Kremlin e o ajudam a financiar operações em outros lugares, inclusive a guerra na Ucrânia.

Nem a Rússia nem os líderes africanos que dependem dos combatentes de Wagner têm interesse em acabar com essas relações. Mas muitas questões permanecem após a impressionante revolta de Wagner, como, por exemplo, quem liderará seus milhares de combatentes estacionados em muitas nações africanas e se Moscou absorverá esses combatentes no exército russo.

Malineses se manifestam contra a França e em apoio à Rússia no 60º aniversário da independência da República do Mali, em Bamako, Mali, em 22 de setembro de 2020. Foto: AP / AP

“A situação é extremamente volátil”, disse Nathalia Dukhan, investigadora sênior da The Sentry, uma organização de políticas com sede nos EUA que publicou um relatório investigativo na terça-feira, 27, acusando o grupo Wagner de realizar várias violações de direitos humanos em países africanos.

“Mas o que aprendemos ao investigar e analisar o Wagner na África nos últimos cinco anos é que o grupo é resistente, criativo, destemido e predatório, portanto, é menos provável que o império Wagner caia instantaneamente como um castelo de cartas.”

Além das recompensas financeiras, Putin também procurou usar os combatentes do Wagner para ajudar a expandir a presença da Rússia no Oriente Médio e na África. Ele busca alianças de segurança com autocratas, líderes de golpes e outros que foram rejeitados ou negligenciados pelos EUA e pela Europa, seja por causa de seus abusos sangrentos ou por causa de interesses estratégicos ocidentais concorrentes.

Questionado se o motim do fim de semana do grupo Wagner poderia prejudicar as posições da Rússia na África, o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse a uma rede de TV estatal que a assistência de segurança aos países africanos será mantida. Ele mencionou especificamente a República Centro-Africana e o Mali, e observou que as autoridades do governo russo mantiveram contato com os líderes desses países.

Lavrov disse à RT que não viu “qualquer sinal de pânico ou qualquer sinal de mudança” nas nações africanas sobre a revolta contra Moscou. Mas em meio à incerteza, há pelo menos alguma confusão sobre o que exatamente virá a seguir.

Em Mali, onde pelo menos 1.000 combatentes mercenários substituíram as tropas francesas enviadas para combater os extremistas islâmicos, os EUA alegam que o Kremlin usa o país como uma estação de passagem para o envio de armas para as forças russas na Ucrânia. Mas o governo de Mali negou o uso de Wagner para qualquer outro fim que não o treinamento.

Um oficial da Força Aérea de Mali, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizado a comentar publicamente, disse que os caças russos desempenham um importante papel de combate.

“No momento, não temos pilotos suficientes, e a maioria de nossas aeronaves militares e helicópteros de combate é pilotada por homens de Wagner. Se a Rússia pedir ao governo do Mali que pare de cooperar com Wagner, seremos obrigados a fazê-lo, porque temos mais interesse no governo russo do que em Wagner”, disse o oficial.

Como parte de um acordo para acabar com a rebelião, Putin apresentou aos combatentes de Wagner três opções: alistar-se nas forças armadas russas, ir para Belarus, como Prigozhin, ou voltar para casa. Não ficou claro se essas opções também se aplicavam aos combatentes wagnerianos na África.

Na República Centro-Africana, uma estátua na capital, Bangui, presta homenagem aos mercenários russos que ajudaram a manter o presidente Faustin-Archange Touadera no poder. Lavrov disse à RT que centenas de combatentes russos permaneceriam no local.

Independentemente de quem supervisione os combatentes wagnerianos na República Centro-Africana, a fonte de sua autoridade permanece clara, disse Jordy Christopher, conselheiro especial de Touadera. “Prigozhin nada mais é do que um peão no gerenciamento da arte da guerra e, além disso, ele é apenas a ponta do iceberg”, disse ele.

Wagner opera em cerca de 30 países, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, e enfrenta inúmeras violações dos direitos humanos, inclusive execuções extrajudiciais. Seus combatentes são mais influentes em países africanos onde os conflitos armados forçaram os líderes a pedir ajuda a Moscou, como a Líbia e o Sudão.

“A liderança africana desses países precisa deles”, disse Federica Saini Fasanotti, membro sênior do Centro de Segurança, Estratégia e Tecnologia da Brookings Institution.

Ainda assim, alguns especialistas disseram que a revolta contra o Kremlin forçará os países africanos que dependem de Wagner a prestar mais atenção à forma como se relacionam com a Rússia, onde Putin enfrenta a mais grave ameaça à sua autoridade desde que chegou ao poder há mais de duas décadas.

“Os acontecimentos na Rússia provavelmente tornarão muitos países africanos mais cautelosos em seu envolvimento com a Rússia daqui para frente”, disse Ryan Cummings, diretor da Signal Risk, empresa de consultoria em segurança com foco na África.

Qualquer mudança inesperada nos acontecimentos internos da Rússia representa uma ameaça em potencial para os líderes africanos que se tornaram dependentes de seus combatentes estrangeiros para permanecer no poder, como os de Mali e da República Centro-Africana.

“Qualquer retirada poderia ser prontamente explorada por grupos não-estatais que desafiam a autoridade do governo nesses países”, disse Cummings.