Mulher testemunha na França contra marido acusado de convidar homens para estuprá-la

Se a visão de dezenas de homens acusados de estuprá-la, incluindo seu marido de muitas décadas, perturbou Gisèle Pelicot, ela não deixou transparecer. Ela entrou em um tribunal lotado na França nesta quinta-feira, 5, com uma postura firme, o rosto sereno e os olhos secos por trás dos óculos escuros. Seus filhos adultos vinham logo atrás dela.

Então, ela subiu ao banco das testemunhas e contou ao tribunal como a vida que ela construiu ao longo de cinco décadas rapidamente se desfez em uma manhã no final de 2020, quando a polícia a convocou para uma delegacia no sul da França. Lá, eles revelaram a ela que o homem que ela considerava o amor de sua vida estava a drogando por quase uma década e convidando homens estranhos para entrar em sua casa e se juntar a ele para estuprá-la enquanto ela estava em coma. O caso, que horrorizou a França, foi revelado por acaso quando seu marido, Dominique Pelicot, de 71 anos, foi preso em 2020 filmando por baixo das saias de clientes de um shopping center. Os investigadores encontraram em seus computadores, HDs e em pen drives quase 4.000 fotos e vídeos da vítima, visivelmente inconsciente, enquanto dezenas de estranhos a estupravam.

Sob as regras francesas, Gisèle, de 71 anos, poderia ter evitado deixar o julgamento acontecer aos olhos do público e escolhido mantê-lo a portas fechadas. Em vez disso, ela decidiu que era importante que toda a França ouvisse sua história e colocasse a vergonha nos homens acusados, em vez dela.

“Então, quando outras mulheres, se acordarem sem memória, elas podem se lembrar do testemunho da Sra. Pelicot”, ela disse em uma voz calma e controlada. “Nenhuma mulher deveria sofrer por ser drogada e vitimizada”. Ela acrescentou: “Temos de enfrentar este flagelo”.

Esta quinta-feira foi o quarto dia do julgamento, que está programado para durar quatro meses. Tudo sobre isso parece quase chocante demais para absorver — por quanto tempo Dominique Pelicot é acusado de drogar sua esposa, quão comum e amoroso o casal parecia em sua aposentadoria, e quantos homens são acusados de estuprá-la.

Cinquenta e um homens, incluindo seu marido, são julgados por estupro qualificado entre 2011 e 2020. Há tantos homens em julgamento que o tribunal teve que construir uma segunda caixa de vidro na sala de audiências para aqueles sob custódia. Eles incluem bombeiros, soldados, motoristas de caminhão, um especialista em TI. Eles variam em idade de 26 a 74. Muitos estão em relacionamentos estáveis e têm filhos.

Gisele Pelicot, no centro, chega ao tribunal em Avignon, sul da França. Foto: AP Photo/Lewis Joly

Pelicot, o marido, se declarou culpado de todas as acusações contra ele, incluindo estupro agravado e uso de drogas. Ele também é acusado de violar a privacidade de sua esposa, filha e duas noras por suspeita de gravar ilegalmente, e às vezes distribuir, fotos íntimas delas. Se for considerado culpado, ele pode pegar até 20 anos de prisão.

Ele espera usar o julgamento para se explicar à sua agora ex-esposa e aos filhos afastados, de acordo com sua advogada, Béatrice Zavarro.

De pé em um púlpito diante da fileira de juízes no tribunal, Gisèle nunca demonstrou muita emoção. Ela se referiu ao seu ex-marido formalmente como “senhor Pelicot”.

‘Doença misteriosa’

Como ela contou, eles se apaixonaram perdidamente com apenas 19 anos e logo se casaram. Eles tiveram três filhos; sete netos. Eles ficaram juntos, apesar de algumas doenças, problemas financeiros e até mesmo pelo menos um caso passageiro, mas sobreviveram.

Gisèle disse ao tribunal que confiava nele implicitamente e que eles tinham o que ela considerava uma vida sexual normal. "Eu achava que éramos um casal forte", disse. "Tínhamos tudo para ser felizes." Depois que ela se aposentou em 2013, eles se mudaram da região de Paris para Mazan, uma pequena cidade no sul da França. Lá, ela disse, seu marido a apoiou durante uma doença estranha e não diagnosticada. Ela estava perdendo cabelo, peso e, o mais preocupante, perdendo a memória de algumas noites e dias, ela contou ao tribunal. Às vezes, ela acordava de manhã sem se lembrar de ter se despedido dos filhos, assistido a um filme ou ido para a cama, ela disse. Essas lacunas — que ela descreveu como "apagões totais" — a assustaram tanto que ela parou de dirigir. "Eu estava convencida de que tinha o início do Alzheimer ou um tumor cerebral", disse. Ela também sofreu problemas ginecológicos.

O marido a levou para consultas com especialistas — um dos quais fez uma tomografia computadorizada do cérebro dela. Ela nunca recebeu uma explicação satisfatória.

“Eu não poderia imaginar por um único segundo que eu tinha sido drogada”, ela disse, embora mais tarde ela tenha se lembrado de que ele uma vez lhe deu uma cerveja que brilhava verde menta antes de jogá-la na pia. Ela disse que agora acredita que ele estava fazendo “testes” de maneiras de drogá-la.

A realidade do que os promotores dizem que estava acontecendo foi descoberta por acaso, depois que Pelicot foi pego tentando filmar por baixo das saias de mulheres. Gisèle o perdoou, pensando que era um deslize raro em um casamento de 50 anos.

Só mais tarde ela descobriria que o marido havia sido pego fazendo a mesma coisa antes, em 2010, e foi liberado apenas com uma multa, disseram os promotores. Foi um sinal de alerta que ela disse nunca ter visto. Ela disse que teria sido mais vigilante se soubesse.

“Perdi 10 anos da minha vida”, disse. “Esses são anos que nunca mais terei de volta.”

Gisèle, de 71 anos, decidiu fazer julgamento a portas abertas pois afirmou que era importante que toda a França ouvisse sua história e colocasse a vergonha nos homens acusados. Foto: AP Photo/Lewis Joly

‘Câmara de tortura’

Pelicot sentou-se separado dos outros homens acusados em uma caixa de vidro separada e baixou os olhos durante o depoimento da esposa. Ele conheceu a maioria desses homens em um notório e não moderado site francês implicado em mais de 23 mil casos policiais na França que foi fechado em junho.

Ele argumentou à polícia e por meio de seu advogado que todos os homens sabiam que sua esposa havia sido drogada até a submissão, e seguiram as regras que ele estabeleceu para garantir que ela não acordasse. Ele filmou as cenas, armazenando mais de 20 mil vídeos e fotografias digitais que a polícia usou para rastrear o acusado.

Embora um de seus advogados tenha dito anteriormente ao The New York Times que a primeira vez que ela veria esses vídeos seria durante o julgamento, Gisèle disse no tribunal que havia reunido forças para assistir aos vídeos em maio que seriam usados como evidência no julgamento. Foi então, ela decidiu, que ela precisava que o julgamento fosse aberto.

A maioria dos homens em julgamento foi acusada de estupro com “muitas circunstâncias agravantes”, uma delas sendo o uso de drogas para fazê-la dormir. Muitos se declararam inocentes. Alguns dizem que foram enganados para fazer sexo com uma mulher drogada, atraídos pelo marido para um encontro a três brincalhão e disseram que ela estava fingindo dormir porque era tímida.

Gisèle respondeu a essas declarações no tribunal dizendo: “Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e em que estado eu estava”. Ela observou que um dos acusados foi diagnosticado com HIV, embora mais tarde ela tenha testado negativo.

Ela descreveu seu quarto como uma “câmara de tortura”. “Não sei como sobrevivi”, disse. “Eu me pergunto como estou diante de você.”

Nos dias após se encontrar com a polícia e ver algumas das fotos chocantes que seu marido havia guardado, Gisèle disse que pensou em suicídio. Mas com a ajuda de seus filhos e amigos, ela começou a reunir lentamente os cacos de sua vida e identidade destruídas. Ela vendeu a maioria das coisas da casa em Mazan e se mudou para outro lugar.

Ela se divorciou do marido e, embora mantenha seu nome de casada durante o julgamento, pretende adotar seu nome de solteira assim que o julgamento terminar, disse ela.

Notavelmente, desde o dia em que ela entrou na delegacia, ela disse que não teve um único apagão.

Embora ela parecesse forte e se descrevesse como uma boxeadora que se levantava repetidamente após ser derrubada, ela também disse ao tribunal: “lá dentro, há um campo de ruínas”.“Vou tentar reconstruir minha vida”, ela disse. “Não sei como.”