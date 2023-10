Na fronteira norte de Israel, os mísseis do Hezbollah voam e os civis fogem

A 250 km de Gaza, Israel estava correndo para endurecer sua fronteira com o Líbano na quinta-feira, preparando-se para uma possível segunda frente em sua guerra contra militantes islâmicos. Em Shtula e em outras pequenas cidades dessa região montanhosa, cresce o temor de que o Hezbollah se junte à luta.

As autoridades estavam posicionando forças militares ao longo da fronteira e retirando os poucos civis remanescentes de 28 comunidades dentro de uma zona de proteção que se estende por pouco mais de 1,6 km da linha libanesa.

Tanques e veículos blindados de transporte de pessoal foram posicionados em toda a área, percorrendo as estradas quase desertas. Postos de controle militar isolaram a área. As unidades estabeleceram acampamentos sob a cobertura de árvores.

Israel e Líbano tem aumentado as escaramuças na fronteira Foto: Hussein Malla / AP

As forças de ambos os lados trocaram tiros várias vezes nos dias desde que os terroristas do Hamas lançaram seu ataque surpresa em 7 de outubro contra Israel, matando pelo menos 1.400 pessoas.

O Hezbollah afirma que oito de seus combatentes na região da fronteira foram mortos em ataques israelenses desde terça-feira. Um casal de idosos foi morto em uma cidade rural libanesa. Acredita-se que um projétil israelense tenha matado um cinegrafista da Reuters que cobria os combates na semana passada. As Forças de Defesa de Israel disseram que estavam investigando o incidente, que feriu outros seis jornalistas.

A IDF afirma que pelo menos cinco israelenses foram mortos, incluindo três soldados em um tiroteio com um atirador do Hezbollah que se infiltrou na área. O único civil morto, um cidadão palestino de Israel, foi atingido no domingo enquanto trabalhava em um canteiro de obras nessa cidade no topo da colina, a poucos metros da cerca da fronteira.

Exército israelense inspeciona local que foi afetado por um foguete do Hezbollah, no norte de Israel Foto: Jalaa Marey/AFP

“Em um único segundo, tudo mudou”, disse Liav Benshushan, membro da reserva da pequena força de segurança de Shtula e um dos únicos civis que restaram na cidade de 300 habitantes. Uma nuvem de fumaça se ergueu de uma colina próxima, não muito longe do local onde o tiroteio estourou na terça-feira na cidade israelense de Zarit.

Benshushan era o proprietário da casa que o homem estava ajudando a construir. “Ele era meu amigo.”

Mediação

A comunidade internacional está se esforçando para conter o risco de uma batalha mais ampla entre Israel e o Hezbollah, a milícia xiita que é a força política e militar mais dominante do Líbano. Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para a região na semana passada, esperando que a demonstração de força dissuadisse o grupo - e seus aliados iranianos - de lançar um ataque em grande escala.

Mas uma crise humanitária em Gaza, em meio aos ataques aéreos israelenses em resposta aos atentados terroristas do Hamas mataram mais de 3.000 pessoas e alimentando a raiva no Líbano e em todo o mundo árabe e pode levar o Hezbollah a uma escalada.

Essa raiva aumentou depois da morte de centenas de pessoas após um foguete cair em um hospital em Gaza na segunda-feira, uma explosão que a IDF e os militantes palestinos culparam um ao outro. A avaliação da inteligência americana foi de que Israel “não era responsável” pela explosão. Mas isso não bastou para conter a indignação no Líbano, onde a desconfiança em relação aos Estados Unidos é profunda. Soldados entraram em confronto com manifestantes pelo segundo dia em Beirute na quarta-feira.

Soldado israelense ao lado de um tanque, na fronteira entre Israel e o Líbano Foto: Lisi Niesner/Reuters

“Todos devem se levantar e dizer que o projeto de expulsar o povo de Gaza não será aprovado”, disse Hashem Safieddine, chefe do conselho executivo do Hezbollah, na quarta-feira.

Israel disse na segunda-feira que havia enviado forças regulares e de reserva para a fronteira norte, mesmo enquanto reunia forças ao redor de Gaza para uma esperada invasão terrestre.

“A IDF está lutando contra a organização terrorista Hamas, que iniciou esta guerra, e está pronta para todos os cenários, tanto no norte quanto no sul”, apontou o exército israelense em uma declaração ao The Washington Post. “Aconselhamos nossos inimigos a não testar nossa capacidade de nos defendermos.”

Civis

Os civis de ambos os lados da fronteira, onde os bairros são próximos o suficiente para que israelenses e libaneses vejam e ouçam uns aos outros, estavam se preparando para a possibilidade de que suas casas se tornassem novamente uma zona de guerra - como aconteceu em 2006 durante um conflito de 34 dias entre Israel e o Hezbollah. Mais de 1.000 pessoas foram mortas no Líbano e mais de 150 em Israel.

Ahmed Deeb, prefeito do vilarejo de Wazzani, na fronteira com o Líbano, disse que os projéteis israelenses já haviam aterrissado nos arredores de sua cidade. Mas a maioria dos moradores da cidade é pobre, e poucos estavam pensando em sair.

“Para onde você quer que a gente seja retirado?”, perguntou ele. “Não, não, não. Se Deus quiser, nós vamos ficar”.

Fronteira entre o Líbano e Israel. Moradores de cidades fronteiriças temem uma escalada nas sanções Foto: Wael Hamzeh / EFE

Em Israel, milhares de civis que foram retirados estavam monitorando os acontecimentos em hotéis e casas de amigos. Alguns deixaram a área quando os mísseis começaram a cair na semana passada. O restante se mudou para o sul quando os militares ordenaram uma evacuação obrigatória na segunda-feira.

Guy Becker, de 52 anos, disse que a maioria das pessoas em seu kibutz fronteiriço de Baram havia se mudado para um único hotel em Tiberíades, a 30 km ao sul. Ele, sua esposa e duas filhas tentaram vários locais antes de decidirem que era mais confortável ficar com seus 400 colegas residentes, disse ele.

Os ataques de 7 de outubro geraram um medo especial em pequenas cidades do norte, como a deles, disse Becker, tão semelhantes em muitos aspectos às comunidades invadidas por atiradores do grupo terrorista Hamas. “As forças do Hezbollah cortando as cercas e invadindo os assentamentos no norte é exatamente o cenário que estamos temendo e preparando há anos”, disse ele.

Como os kibutzim e as cidades do sul que se tornaram sinônimos de atrocidades - Reim, Beeri, Kfar Azza - a maioria das cidades da fronteira norte conta com uma pequena força de segurança armada de reservistas e civis como primeira linha de defesa. Os membros da força voluntária em Shtula ficaram para trás em sua cidade deserta - eles se recusaram a dizer quantos - mas não têm ilusões sobre como se sairiam em um ataque semelhante.

Eliyahu Galil, um jornalista local, colocou sua M16 e um colete à prova de balas cheio de munição no chão de uma das poucas casas ocupadas da cidade. No final da rua, milhares de galinhas cacarejavam em um galpão sem cuidados. Perto dali, havia uma parede danificada por um míssil na terça-feira.

Um túnel do Hezbollah foi descoberto e destruído a menos de 600 metros de Shtula em 2019. É quase certo que existam outros, disse Galil. O Hezbollah disse que seus atiradores de elite estavam mirando em câmeras de vigilância militar na área.

“Se algo como o que aconteceu no sul acontecer aqui, nós lutaremos, mas seremos mortos”, disse ele.

Já chocado com o fato de o Hezbollah estar disparando mísseis antitanque contra a cidade, ele e seus colegas da equipe de segurança contam com os militares israelenses para assumir o peso da luta. Mas eles ficariam para ajudar, disse ele.

“Não podemos ir embora”, disse Ofer Maman, 48 anos, um agricultor de cogumelos. “Agora fazemos parte do exército”.