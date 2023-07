Nordeste dos EUA mantém estado de alerta por inundações e transbordamento de represas

O nordeste dos Estados Unidos segue em alerta nesta terça-feira, 11, pela ameaça de novas inundações, que já causaram nesta semana a morte de uma mulher em Nova York e gera risco de transbordamento de várias represas em Vermont, conforme alertaram as autoridades.

“São mantidas as advertências sobre inundações em grande parte da região. Sequências adicionais de inundações graves e inundações repentinas persistem nas Planíces e no Meio-Oeste nos próximos dias”, informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, pela sigla em inglês).

No entanto, o órgão indicou que as chuvas torrenciais em áreas da Nova Inglaterra diminuirão lentamente.

O centro de Montpelier, Vermont, ficou inundado na terça-feira, 11 de julho de 2023. Foto: Bryan Pfeiffer / AP

Por sua vez, a emissora Weather Channel informou que, desde domingo, foram registradas 300 inundações no leste do país, desde a fronteira com o Canadá, no norte dos estados de Nova York e Vermont, até Carolina do Norte.

No estado de Vermont, o acumulado de chuvas atingiu 119 milímetros na cidade de Windsor. Já nos condados de Rutland foi de 220 milímetros e de Washington foi de 180 milímetros.

O Corpo de Engenheiros do Exército de Vermont alertou que as represas Ball Mountain e Townshend poderiam liberar grandes quantidades de água sobre seus vertedouros.

“Isso resultará em graves inundações rio abaixo”, indicou o site da agência.

“Recomendamos a todos que sigam as instruções das autoridades públicas locais para o gerenciamento de emergências”, completa o alerta.

Diversas escolas e igrejas abriram as portas para dar abrigo a moradores que saíram de casa por causa das inundações.

Já a Agência de Transporte de Vermont informou sobre dezenas de interrupções nas rodovias estaduais e também na chamada Interestadual 89.

As chuvas e inundações provocaram a morte de ao menos uma pessoa nos últimos dias. Além disso, há registro de danos em casas, veículos, entre outros.

No último domingo, uma mulher morreu quando tentava sair de casa, em Nova York. /EFE