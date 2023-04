Por que o Papa Francisco é a estrela das fotos geradas por Inteligência Artificial

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - O Papa Francisco vestindo uma longa jaqueta branca acolchoada inspirada em Balenciaga. Francisco de óculos de aviador e acelerando uma motocicleta em uma rua movimentada. Francisco virando a mesa em uma boate escura. Francisco em um colete tático, preparando-se para pilotar um caça a jato. Francisco tomando uma cerveja no Burning Man.

Nas últimas semanas, dezenas de fotos apareceram mostrando o líder dos católicos romanos do mundo em cenários estranhos, deixando as redes sociais em polvorosa. Além do próprio pontífice, todas as imagens têm algo em comum: são falsas, feitas por ferramentas de inteligência artificial que criam imagens a partir de breves comandos de texto.

Imagem com Papa Francisco usando acessórios da última moda foi criada pela ferramenta de inteligência artificial Midjourney Foto: Reprodução/Midjourney

Muitas figuras públicas - incluindo o astro do basquete LeBron James e várias das Real Housewives - apareceram em imagens geradas por IA recentemente, mas as imagens com Francisco causaram o maior impacto. Elas ganharam mais visualizações, curtidas e comentários do que muitas outras fotos de IA, de acordo com uma análise do The New York Times, levando a uma corrida para retratar o homem de 86 anos em situações cada vez mais estranhas.

“Eu tive que me envolver com a coisa do Papa”, escreveu recentemente um usuário do Reddit ao lado de imagens de IA de Francisco praticando artes marciais, jogando basquete e andando de skate. “Entrando na onda do Papa”, disse outro, compartilhando uma imagem do pontífice falando para uma multidão de motociclistas.

A prevalência de Francisco em imagens geradas por IA é o resultado de uma tempestade perfeita de fatores, disseram especialistas religiosos. Após 10 anos como chefe da Igreja Católica, ele é instantaneamente reconhecido em todo o mundo. Ele é visto como um líder mais acessível do que seu predecessor linha-dura, o Papa Bento XVI. E quando isso é combinado com uma súbita explosão de interesse em novas ferramentas de IA, Francisco - que na vida real é frequentemente retratado em ambientes formais - tornou-se a escolha recorrente dos criadores para ser colocado nos cenários mais incongruentes.

O objetivo, disseram alguns criadores, era mostrar que até o papa pode descontrair, ser destemido e se divertir.

Figuras religiosas globais como o papa são temas naturais de sátira política e expressão artística, disse Jennifer Herdt, professora de ética cristã na Yale Divinity School. Francisco é ideal, ela acrescentou, porque ele “é conhecido por sua simplicidade, sua solidariedade com os mais pobres dos pobres”, então, quando ele é o tema de cenários incomuns como pilotar um caça a jato, “é definitivamente o auge da incongruência, de desafiar as expectativas”.

As imagens de IA podem ser perigosas se as pessoas acreditarem que são reais e fizerem uso indevido delas para espalhar desinformação. “Você ilude as pessoas para que não façam uma dupla verificação”, disse Subbarao Kambhampati, professor de ciência da computação da Arizona State University. “Então você é deslocado pouco a pouco da realidade.”

Mas muitas imagens de IA com Francisco provocaram risos de afeto pelo papa, que recentemente teve um problema de saúde e está em um papado mais longo do que a média.

Criadas por IA, imagens do ex-presidente dos EUA Donald Trump sendo preso em Nova York viralizaram nas redes sociais. Foto: Reprodução/Midjourney

“As pessoas veem o Papa Francisco como um papa do povo, então gostariam de colocá-lo em todos esses lugares onde as pessoas estão”, disse o Rev. Serene Jones, presidente e professor de religião e democracia no Union Theological Seminary em Nova York.

O Vaticano não respondeu a um pedido de comentário sobre a fama do papa gerada pela IA.

A imagem que transformou Francisco em uma estrela da IA mostra-o em uma jaqueta branca acolchoada no estilo Balenciaga, uma casa da alta moda francesa, caminhando pela rua. Parece ter sido postada pela primeira vez em 24 de março em um fórum do Reddit para a ferramenta de IA generativa Midjourney e depois compartilhada nas redes sociais.

Um tuíte compartilhando a imagem - com a legenda “Os meninos no Brooklyn só podiam esperar por esse nível de estilo” - foi curtido mais de 229.000 vezes e visualizado 20,6 milhões de vezes. Por outro lado, um tuíte compartilhando imagens geradas por IA da prisão do ex-presidente Donald Trump obteve 40.000 curtidas e 6,4 milhões de visualizações.

A Midjourney, que lançou a versão 5 de sua ferramenta de geração de imagens no mês passado, não respondeu a um pedido de comentário. A ferramenta gera imagens hiper-realistas personalizadas com apenas algumas palavras e agora pode criar mãos com o número correto de dedos, uma barreira anterior à credibilidade.

Desde então, Francisco se tornou um “muso” da IA. Ele apareceu comendo fast food, encontrando-se com alienígenas, tocando guitarra no Festival de Glastonbury, mergulhando, dançando na praia e limpando resíduos de risco biológico em um traje de proteção. A enxurrada de imagens papais tem sido tão volumosa que algumas pessoas em fóruns de IA generativa online imploraram para que os criadores usassem outra inspiração.

Isso não impediu as representações de um Francisco vestido de forma cada vez mais estranha. Em algumas imagens, ele passou de uma jaqueta acolchoada para uma roupa toda preta com jaqueta de couro. Em outra, ele está vestindo um casaco de arco-íris.

Isso levou outros a colocarem Francisco em uma roupa do povo: blusa de moletom, calça de moletom e tênis esportivos. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

