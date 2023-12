Opositor de Putin descreve colônia penal no Ártico em carta carregada de ironia

THE NEW YORK TIMES - Alexei Navalni, o líder de oposição mais proeminente da Rússia, publicou uma carta nesta terça-feira, 26, descrevendo uma árdua transferência para sua nova colônia penal no Ártico, a primeira vez que seus apoiadores tiveram notícias dele em três semanas.

Os comentários de Navalni, publicados em suas contas nas redes sociais e escritos com uma forte dose de ironia e humor, destacaram seu bom humor e pareciam ter a intenção de amenizar as preocupações dos aliados que ficaram ansiosos com sua saúde e status desde seu desaparecimento repentino dos olhos do público em 5 de dezembro.

“Eu sou o seu novo Ded Moroz”, escreveu Navalni, referindo-se à versão russa do Papai Noel. “Tenho um casaco de pele de carneiro, um chapéu com abas para as orelhas; devo receber botas de feltro em breve e deixei crescer a barba durante o trânsito de 20 dias.”

Mas, acrescentou, “o principal é que agora vivo acima do Círculo Polar Ártico”.

Navalni, de 47 anos, é um antagonista de longa data do presidente Vladimir Putin, que tem sido submetido a punições cada vez mais severas no último ano. Sua transferência para uma das colônias penais de alta segurança do “regime especial” da Rússia era esperada desde setembro, quando ele perdeu um recurso contra a sentença de 19 anos que está cumprindo.

Mas seus advogados e aliados não foram notificados com antecedência de que ele seria transferido, levantando temores e especulações sobre sua saúde depois que a equipe jurídica não conseguiu entrar em contato com ele. Sua capacidade de escrever uma carta de uma nova prisão sugeriu que Navalni provavelmente permaneceria como um elemento fixo na vida pública da Rússia à medida que o país se aproxima de outra eleição presidencial — na qual Putin está pronto para vencer em meio a pouca competição genuína.

Navalni ficou três semanas desaparecido antes de ser localizado em uma prisão no Ártico Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Navalni está sob custódia desde sua detenção em janeiro de 2021 em um aeroporto de Moscou, onde chegou depois de passar meses na Alemanha se recuperando de envenenamento por uma substância atuante no sistema nervoso. Navalni e os governos ocidentais acusaram o Kremlin do envenenamento, uma acusação que as autoridades russas negaram.

A nova colônia penal de Navalni, localizada na cidade de Kharp, é uma das mais remotas da Rússia, pois já foi um campo de trabalho de Gulag. Conhecida como a colônia “Lobo Polar”, ela é cercada por tundra e montanhas polares. Os invernos escuros e congelantes dão lugar a verões frescos com nuvens de mosquitos. A luz do dia é escassa, um fato que ele mencionou em sua carta na terça-feira.

“Eu não digo ‘Ho-ho-ho’, mas digo ‘Oh-oh-oh’ quando olho pela janela”, disse Navalni, “onde posso ver que é noite, depois noite, depois noite novamente”.

Prisão no gelo

Navalni disse que ainda não tinha visto muito de seu novo ambiente de permafrost (camada de terra permanentemente congelada) no Ártico, mas que havia notado que os guardas da prisão eram diferentes de seus colegas na Rússia central. Usando luvas quentes e botas de feltro, eles carregavam metralhadoras e eram auxiliados por “aqueles lindos e fofos cães pastores”, disse ele.

Uma reportagem em vídeo de 2019 sobre a prisão, feita por uma agência de notícias de propriedade do município, disse que havia uma biblioteca com 8 mil livros, uma loja, uma igreja e um prisioneiro cozinheiro que adora fazer grandes bolos.

Uma viagem de Moscou a Kharp leva mais de 40 horas em um trem, que parte a cada dois dias. Mas Navalni descreveu uma jornada de 20 dias mais complicada pelo sistema prisional russo.

De sua colônia penal na vizinha região de Vladimir, ele foi para Moscou, depois para Chelyabinsk e Yekaterinburg, nos Montes Urais, e depois para Kirov, ao norte, até Vorkuta, antes de finalmente chegar a Kharp no sábado, de acordo com sua carta.

“Eu não esperava que alguém me encontrasse aqui até meados de janeiro”, disse ele. “Fiquei muito surpreso quando, ontem, as portas da cela foram abertas com as palavras: ‘Há um advogado para você’”.

