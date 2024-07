BRUXELAS (AP) — O presidente Joe Biden (EUA) e seus colegas da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) estão se reunindo em Washington nesta semana para marcar o 75º aniversário da maior organização de segurança do mundo, justamente enquanto a Rússia aproveita a sua vantagem no campo de batalha na Ucrânia.

PUBLICIDADE A cúpula de três dias, que começa na terça-feira, 9, se concentrará em maneiras de reafirmar o apoio contínuo da Otan à Ucrânia e oferecer alguma esperança aos seus cidadãos cansados da guerra de que seu país possa sobreviver ao maior conflito terrestre na Europa em décadas. Grande parte do que a Otan pode fazer pela Ucrânia e, de fato, pela segurança global, é mal compreendida. Frequentemente, a aliança é vista como a soma de todas as relações dos EUA com seus parceiros europeus, desde a imposição de sanções e outros custos à Rússia até o envio de armas e munições.

Mas, como organização, seu escopo é limitado à defesa por meios militares de seus 32 países membros — o sagrado voto dos Três Mosqueteiros de todos por um e um por todos — e ao compromisso de ajudar a manter a paz na Europa e na América do Norte.

Isso também significa não ser arrastado para uma guerra mais ampla com a Rússia, que possui armas nucleares. Abaixo está um olhar sobre a Otan e como ela está ajudando a Ucrânia:

Guerra da Ucrânia: Otan vai reafirmar apoio ao governo ucraniano Foto: Andrii Marienko/AP

O que é a Otan?

Fundada em 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte foi formada por 12 nações para contrabalançar a ameaça para a segurança europeia representada pela União Soviética durante a Guerra Fria. Lidar com Moscou está no DNA da organização.

As fileiras da Otan cresceram desde que o Tratado de Washington foi assinado há 75 anos — para 32 países, depois que a Suécia se juntou este ano, preocupada com uma Rússia cada vez mais agressiva.

Publicidade

A garantia de segurança coletiva da Otan — o Artigo 5 do tratado — sustenta sua credibilidade. É um compromisso político de todos os países membros de ajudar qualquer integrante cuja soberania ou território possa estar sob ataque. A Ucrânia atenderia a esses critérios, mas é apenas um parceiro, não um membro.

As portas da Otan estão abertas a qualquer país europeu que queira se juntar e possa cumprir os requisitos e obrigações. Importante ressaltar que a Otan toma suas decisões por consenso, então cada membro tem poder de veto.

Quem está no comando?

Os Estados Unidos são o membro mais poderoso. Gastam muito mais em defesa do que qualquer outro aliado e superam seus parceiros em termos de poder militar. Portanto, Washington define a agenda.

O trabalho diário da Otan é liderado pelo seu secretário-geral — o ex-primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg, até ser substituído em 1º de outubro pelo atual primeiro-ministro holandês, Mark Rutte.

PUBLICIDADE O principal funcionário civil da Otan preside reuniões quase semanais de embaixadores no Conselho do Atlântico Norte (Nac, na sigla em inglês) em sua sede, Bruxelas. Ele preside outros “NACs” a nível ministerial e cúpulas de chefes de Estado e governo. Stoltenberg dirige a sede da Otan. Ele não dá ordens aos aliados. Seu trabalho é incentivar o consenso e falar em nome de todos os 32 membros. O que a Otan está fazendo para ajudar a Ucrânia? Embora a maioria dos aliados acredite que a Rússia possa representar uma ameaça existencial para a Europa, a Otan em si não está armando a Ucrânia. Como organização, a Otan não possui nenhum tipo de arma. Coletivamente, a aliança fornece apenas apoio não letal — combustível, suprimentos médicos e coletes à prova de balas, bem como equipamentos para combater drones ou minas. Mas os membros enviam armas por conta própria ou em grupos.

Publicidade

A Otan está ajudando as forças armadas da Ucrânia a passar da doutrina militar da era soviética para um pensamento moderno. Também está ajudando a fortalecer as instituições de defesa e segurança da Ucrânia.

Em Washington, os líderes da Otan irão endossar um novo plano para coordenar a entrega de equipamentos à Ucrânia e o treinamento das suas forças armadas. Os líderes renovarão a promessa de que a Ucrânia se juntará à aliança um dia, mas não enquanto estiver em guerra.

Otan fornece apenas apoio não letal Foto: Virginia Mayo/AP

Por que a Otan está colocando mais tropas em suas fronteiras europeias?

Embora alguns aliados tenham deixado em aberto a possibilidade de enviar pessoal militar para a Ucrânia, a própria Otan não tem planos de fazer isso.

Mas uma parte fundamental do compromisso dos aliados de defender uns aos outros é dissuadir o presidente russo Vladimir Putin, ou qualquer outro adversário, de lançar um ataque em primeiro lugar. Finlândia e Suécia juntaram-se recentemente à Otan devido a essa preocupação.

Com a guerra em seu terceiro ano, a Otan agora tem 500 mil militares em alta prontidão para contra-atacar qualquer ataque, seja em terra, no mar, no ar ou no ciberespaço.

A aliança dobrou o número de grupos de combate ao longo de sua fronteira oriental, fazendo fronteira com a Rússia e a Ucrânia. Os aliados estão conduzindo exercícios militares quase continuamente. Um deles, este ano, chamado Steadfast Defender, envolveu cerca de 90 mil tropas operando em toda a Europa.

Os EUA não estão fazendo a maior parte do trabalho?

Devido aos altos gastos de defesa dos EUA ao longo de muitos anos, as forças armadas americanas beneficiam-se não apenas de um maior número de tropas e armas superiores, mas também de significativos recursos de transporte e logística.

Publicidade

No entanto, outros aliados estão começando a gastar mais. Após anos de cortes, os membros da Otan comprometeram-se a aumentar seus orçamentos nacionais de defesa em 2014, quando a Rússia anexou a Península da Crimeia da Ucrânia.

O objetivo era que cada aliado gastasse 2% do Produto Interno Bruto em defesa dentro de uma década. Há um ano, sem previsão de fim para a guerra, eles concordaram em fazer dos 2% um piso de gastos, e não um teto.

Espera-se que um recorde de 23 países esteja próximo da meta de gastos este ano, em comparação com apenas três uma década atrás. / AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.