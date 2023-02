WASHINGTON — Se a verdade está lá fora, certamente ainda não é aparente.

Autoridades do Pentágono e da inteligência americana estão tentando compreender o que são três objetos voadores não identificados sobre o Alasca, Canadá e Michigan que caças americanos derrubaram com mísseis na sexta, sábado e domingo.

A última reviravolta no show aéreo nos céus da América do Norte ocorre após um fim de semana confuso envolvendo o que, às vezes, parecia ser uma invasão de objetos voadores não identificados.

Pentágono tenta compreender o que são os objetos voadores abatidos nos EUA e no Canadá. Foto: Joshua Roberts/ Reuters - 03/03/2022

O objeto mais recente foi descoberto sobre o Estado de Montana, inicialmente provocando um debate sobre a existência dele. No sábado, oficiais militares detectaram um sinal de radar sobre Montana, que então desapareceu, levando-os a concluir que era uma anomalia. Então, um pontinho apareceu no domingo sobre Montana, depois Wisconsin e Michigan. Assim que os oficiais militares obtiveram a confirmação visual, eles ordenaram que um F-16 o derrubasse sobre o Lago Huron.

Há duas grandes questões em torno dos episódios: O que eram os objetos voadores? E por que os EUA parecem estar vendo mais, de repente, e abatendo mais?

Ainda não há respostas para a primeira pergunta. As autoridades americanas não sabem o que eram os objetos, muito menos seu propósito ou quem os enviou.

Para o segundo, não está claro se de repente há mais objetos. Mas o que é certo é que, após a recente incursão de um balão espião chinês, os militares dos EUA e do Canadá estão hipervigilantes em sinalizar alguns objetos que poderiam ter sido autorizados a passar.

Após o episódio com o balão espião neste mês, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, ou NORAD, ajustou seu sistema de radar para torná-lo mais sensível. Como resultado, o número de objetos detectados aumentou acentuadamente. Em outras palavras, o NORAD está captando mais incursões porque está procurando por elas, estimulado pelo aumento da conscientização causada pelo furor do balão espião, que flutuou sobre o território continental dos Estados Unidos por uma semana antes de um F-22 derrubá-lo em 4 de fevereiro.

“Estamos observando mais de perto nosso espaço aéreo nessas altitudes, inclusive aprimorando nosso radar, o que pode explicar, pelo menos em parte, o aumento de objetos que detectamos na semana passada”, disse Melissa Dalton, secretária adjunta de defesa, em entrevista coletiva na noite de domingo.

As autoridades americanas não descartaram completamente as teorias de que também poderia haver mais objetos, ponto final. Algumas autoridades teorizam que os objetos podem ser da China ou de outra potência estrangeira e podem ter como objetivo testar as habilidades de detecção após o balão espião.

O objeto visto se aproximando do Lago Huron no domingo estava voando a 20.000 pés e apresentava uma ameaça potencial à aviação civil, então o presidente Joe Biden ordenou que fosse abatido, disseram autoridades dos EUA. Ele tinha uma estrutura octogonal com cordas penduradas, mas não tinha carga perceptível, acrescentaram.

EUA utilizaram caça F-22 para abater alguns dos objetos voadores identificados. Foto: Airman 1st Class Mikaela Smith/U.S. Air Force via AP

Autoridades norte-americanas e canadenses dizem que os objetos abatidos na sexta-feira e no sábado também estavam voando mais baixo do que o balão espião, representando um perigo maior para as aeronaves civis, o que levou os líderes a ordenar sua destruição. Esses dois objetos estavam sobrevoando partes do Alasca e do Yukon que têm poucos residentes, e o terceiro objeto derrubado no domingo estava sobre a água, então os riscos representados pela queda de destroços são mínimos, disseram eles.

O balão espião que cruzou os Estados Unidos voou muito mais alto, a 60.000 pés, e não representou perigo para as aeronaves. Mas qualquer destroço que caísse poderia ter atingido as pessoas no chão, disseram autoridades do Pentágono.

Ao longo do fim de semana, as autoridades disseram que ainda estavam tentando determinar o que eram os três objetos. O primeiro, disse um funcionário do Departamento de Defesa, provavelmente não é um balão - e se partiu em pedaços depois de ser abatido na sexta-feira. O objeto de sábado foi descrito pelas autoridades canadenses como cilíndrico, e as autoridades americanas dizem que é mais provável que seja algum tipo de balão. O objeto de domingo parecia improvável ser um balão, disse uma autoridade.

O radar NORAD rastreou os dois primeiros objetos por pelo menos 12 horas antes de serem abatidos. Mas os funcionários do Departamento de Defesa nunca disseram se detectaram os objetos no radar antes de se aproximarem do espaço aéreo americano. Um funcionário disse que não está claro o que mantém os objetos no ar.

Autoridades dos EUA disseram que estão revisando vídeos e outras leituras de sensores coletados pelos pilotos americanos que observaram os objetos antes de sua destruição. Mas a natureza exata dos objetos, de onde eles são e para que foram destinados não será confirmada até que o FBI e a Real Polícia Montada Canadense tenham a chance de examinar minuciosamente os destroços, disseram as autoridades.

Ameaça alienígena?

Questionado durante uma entrevista coletiva no domingo se ele havia descartado origens extraterrestres, o general Glen D. VanHerck, comandante do Comando Norte da Força Aérea, disse: “Não descartei nada neste momento”. Mas em entrevistas no domingo, as autoridades de segurança nacional desconsideraram qualquer pensamento de que o que a Força Aérea atirou do céu representou algum tipo de visitante alienígena. Ninguém, disse um alto funcionário, pensa que essas coisas são outra coisa senão dispositivos fabricados aqui na Terra.

vnisLuis Elizondo, o oficial de inteligência militar que dirigia o programa do Pentágono sobre óvnis até 2017 concordou. Mas ele disse que o governo Biden deve encontrar uma maneira de equilibrar a vigilância sobre o que está acontecendo nos céus da América e “perseguir o próprio rabo” sempre que algo desconhecido aparecer - uma tarefa difícil, disse ele.

Durante anos, os adversários enviaram aparelhos de baixa tecnologia aos céus dos Estados Unidos, disse Elizondo.

“O que está acontecendo agora é que você tem tecnologia de baixo custo sendo usada para assediar a América”, disse ele em entrevista. “É uma maneira de alto impacto e baixo custo para a China fazer isso, e quanto mais você olhar para o céu, mais verá.”

Uma mulher olha para uma exibição sobre OVNIS fora do Little A'Le'Inn, em Rachel, Nevada, a cidade mais próxima da Área 51, em 2019. Foto: John Locher / AP - 22/07/2019

Por insistência do Congresso, o Pentágono e as agências de inteligência intensificaram seus estudos de incidentes inexplicáveis perto de bases militares nos últimos anos. Os estudos sobre o que a comunidade de inteligência chama de fenômenos aéreos não identificados mapearam esforços não detectados anteriormente para realizar vigilância em bases e exercícios militares americanos. Muitos desses incidentes inexplicados foram balões, e alguns deles agora são considerados atividades de vigilância da China ou de outras potências, usando balões e drones de vigilância.

Espionagem e vigilância?

Um alto funcionário do governo disse que uma teoria – e a pessoa enfatizou que é apenas uma teoria – é que a China ou a Rússia enviaram os objetos para testar as capacidades americanas de coleta de informações. Eles podem ser enviados para saber com que rapidez os Estados Unidos ficam sabendo de uma intrusão e com que rapidez os militares podem responder a tal incursão, disse o oficial.

As autoridades americanas estão unidas em sua crença de que o balão espião que transitou pelos Estados Unidos era uma máquina chinesa destinada a conduzir vigilância em bases militares americanas. Autoridades disseram que não estava claro se a China tinha controle total do balão durante toda a viagem. Mas as autoridades disseram que a China tinha pelo menos uma capacidade limitada de dirigi-lo, e o balão manobrou em 3 de fevereiro antes de ser abatido no dia seguinte.

Outra autoridade americana disse que o balão espião chinês estava equipado com um mecanismo de autodestruição, mas Pequim não o usou, um sinal potencial de que as autoridades chinesas queriam continuar coletando informações, mesmo depois de descobertas.

Possível balão chinês é retirado da água por agentes americanos. Foto: Randall Hill/ Reuters - 04/02/2023

A divulgação do balão pelo Pentágono em 2 de fevereiro levou a uma crise diplomática pública entre a China e os Estados Unidos. Pequim disse que tinha o direito de responder. No domingo, um jornal chinês informou que as autoridades marítimas locais na província de Shandong, na costa leste, avistaram um “objeto voador não identificado” nas águas da cidade de Rizhao e estavam se preparando para derrubá-lo. Organizações de notícias estatais republicaram as informações.

Se algum dos dispositivos destruídos na América do Norte nos últimos três dias fosse chinês, isso representaria uma grande provocação logo após o balão espião, uma das razões pelas quais algumas autoridades disseram não pular para a conclusão de que os objetos são dispositivos de vigilância enviados de Pequim.

As autoridades em Pequim parecem querer limitar as tensões sobre o balão espião, sugerindo a algumas autoridades dos EUA que os objetos mais recentes têm menos probabilidade de serem provocações ou testes chineses deliberados.

Capacidade de detecção

Funcionários do Pentágono têm levantado bandeiras sobre deficiências nos antigos sistemas de alerta, radar e sensores da América do Norte.

Falando no ano passado na Conferência de Segurança de Aspen no Colorado, o general VanHerck disse que os Estados Unidos lutaram para detectar certas invasões, o que ele chamou de “desafios de conscientização de domínio”. O general VanHerck disse que os radares NORAD não conseguiam detectar adequadamente [equipamentos] hipersônicos e outras ameaças.

Mas os Estados Unidos e o Canadá estão investindo em novos radares, segundo o general, para identificar melhor ameaças potenciais, bem como sistemas de inteligência artificial para ajudar a identificar possíveis invasões.

“Estou muito animado para onde estamos indo”, disse o general VanHerck em julho passado. E completou: “mas ainda temos alguns desafios para trabalhar”.