Países se juntam a EUA e cortam verba a agência da ONU para palestinos por suposta conexão com Hamas

O governo dos Estados Unidos anunciou na sexta-feira, 26, a suspensão temporária do financiamento à agência, uma decisão imitada neste sábado por Austrália, Canadá, Itália, Reino Unido, Finlândia e Países Baixos.

A UNRWA, criada em 1949 e no alvo das autoridades israelenses há muito tempo, demitiu vários funcionários depois que Israel acusou estas pessoas de envolvimento na incursão letal do movimento islamista no sul do país. Washington afirmou que a agência da ONU demitiu 12 empregados.