Paul Krugman: Grandes fortunas podem levar à plutocracia e destruir democracias

Os ricos são diferentes de você e de mim: eles têm muito mais poder. Mas quando eles tentam exercer esse poder, podem cair em uma armadilha – apoiando políticos que irão, se puderem, criar uma sociedade na qual os próprios ricos não gostariam de viver.

Esse é o tema que permeia quatro grandes histórias que aconteceram nos últimos meses nos EUA: o relacionamento entre o juiz Clarence Thomas e o bilionário Harlan Crow; a ascensão e aparente declínio da campanha presidencial de Ron DeSantis; os julgamentos (literalmente) da Fox News; e os arroubos de Elon Musk no Twitter.

Primeiro, algumas notas sobre o papel do excesso de riqueza em uma democracia.

As pessoas de direita costumam insistir que expressar qualquer preocupação com a riqueza altamente concentrada é “antiamericano”. A verdade, porém, é que a preocupação com os perigos que grandes fortunas representam para a democracia faz parte da tradição americana. E nossa nação basicamente inventou a tributação progressiva, que tradicionalmente era vista não apenas como uma fonte de receita, mas também como uma forma de limitar o excesso de riqueza.

Na verdade, se você ler o que figuras proeminentes disseram durante a Era Progressista, muitos expressaram pontos de vista que seriam denunciados histericamente como luta de classes hoje. Theodore Roosevelt alertou contra “uma pequena classe de homens extremamente ricos e economicamente poderosos, cujo objetivo principal é manter e aumentar seu poder”. Woodrow Wilson declarou: “Se houver homens neste país grandes o suficiente para serem donos do governo dos Estados Unidos, eles serão os donos”.

Como uma grande riqueza se traduz em grande poder? O financiamento de campanha é dominado por um pequeno número de doadores extremamente ricos. Mas existem vários outros canais de influência.

Até recentemente, eu teria dito que a corrupção direta – compra direta de favores de formuladores de políticas – era rara. A revelação do ProPublica de que o juiz da Suprema Corte Clarence Thomas desfrutou de muitas férias luxuosas e não reveladas às custas de Crow sugere que posso ter sido insuficientemente cínico.

O juiz associado Clarence Thomas se junta a outros membros da Suprema Corte enquanto eles posam para um novo retrato de grupo, no prédio da Suprema Corte em Washington Foto: J. Scott Applewite / AP

Além disso, há a porta giratória: ex-políticos e funcionários que apoiaram os interesses dos ricos encontram sinecuras confortáveis em empresas de lobby, think tanks e organizações de mídia apoiadas por bilionários. Essas organizações também ajudam a moldar o que os analistas militares chamam de “espaço da informação”, definindo o discurso público de forma a favorecer os interesses dos super-ricos.

Apesar de tudo isso, no entanto, há muito que você pode alcançar nos EUA, mesmo com a nossa imperfeita e manipulada democracia, a menos que você consiga conquistar um grande número de eleitores que não apoiam uma agenda econômica pró-bilionária.

É uma simplificação, mas acho fundamentalmente verdadeiro, dizer que a direita dos EUA ganhou muitas eleições, apesar de uma agenda econômica inerentemente impopular, apelando para a intolerância - racismo, homofobia e, atualmente, o anti-“wokeness”. No entanto, há um risco nessa estratégia: os plutocratas que imaginam que as forças da intolerância estão trabalhando para eles podem acordar e descobrir que é o contrário.

O que nos leva às outras histórias que mencionei.

O efeito DeSantis

Por um tempo, DeSantis parecia estar crescendo na corrida pela indicação presidencial republicana de 2024. Grande parte de sua aparente ascensão refletiu o apoio de grandes doadores do Partido Republicano, que o viam como uma alternativa mais sã a Donald Trump - alguém que serviria a seus interesses financeiros enquanto atraía o apoio da classe trabalhadora com seu conservadorismo social e vontade de brincar com as teorias da conspiração.

Mas alguns desses doadores agora estão desistindo, porque parece cada vez mais que a intolerância e a teoria da conspiração de DeSantis não eram um show político - é o que ele realmente é. E o dinheiro estava procurando um charlatão, não um fanático genuíno.

O governador da Florida, Ron DeSantis, discursa em evento da Conferência de Ação Política Conservadora 2022 (CPAC) em Orlando, Flórida Foto: Chandan Khanna / AFP

Entre as forças que impulsionam a candidatura de DeSantis está a Fox News de Rupert Murdoch. A Fox foi essencialmente fundada para executar a estratégia de direita de impulsionar a política plutocrática enquanto conquistava os brancos da classe trabalhadora com intolerância e teorias da conspiração.

Mas e-mails e textos descobertos no processo de difamação movido pela empresa Dominion Voting Systems mostram que a Fox se tornou prisioneira do público que criou. Reveleram que a emissora se viu endossando alegações sobre uma eleição roubada, embora seus próprios funcionários soubessem que eram falsas, porque temiam perder audiência entre os telespectadores que queriam acreditar na Grande Mentira.

E alguém duvida que, se as primárias republicanas forem do jeito que parece, a Fox logo estará de volta ao lado de Trump? A organização de Rupert Murdoch, então, foi efetivamente tomada como refém pelas próprias forças que ele ajudou a conjurar.

Elon Musk

Mas a história de Elon Musk é ainda mais triste. Como Kara Swisher observou recentemente para a revista Time, ele se tornou “o troll online mais rico do mundo”. A loucura que ele ajudou a fomentar não tomou conta de sua organização – tomou conta de sua mente.

O empresário Elon Musk participa de entrevista para o apresentador Tucker Carlson, da Fox News Foto: Fox News / AP

Ainda acredito que a concentração de riqueza no topo está minando a democracia. Mas não é uma simples história de governo plutocrático. Em vez disso, é uma história em que as tentativas dos super-ricos de conseguir o que desejam desencadearam forças que podem destruir os Estados Unidos como o conhecemos. E é assustador.

*Paul Krugman é colunista do The New York Times desde 2000. É professor da City University of New York. Ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2008 por seu trabalho sobre comércio internacional e geografia econômica.