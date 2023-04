Pedido de Dalai Lama para criança chupar sua língua faz parte de piada, diz líder tibetano

O líder político tibetano no exílio Dawa Tsering afirmou na segunda-feira, 10, que as imagens que viralizaram nas redes sociais com o Dalai Lama pedindo a um menino para chupar sua língua eram parte de uma brincadeira.

Durante coletiva de imprensa, Tsering leu o pedido de desculpas do líder espiritual, mas afirmou que o incidente era parte de uma piada.

“Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como muitos amigos em todo o mundo pela dor que suas palavras podem ter causado”, afirmou o comunicado do Dalai Lama no Twitter.

Dalai Lama em coletiva de imprensa em Londonberry, Irlanda do Norte Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

O comunicado também destacou que o líder espiritual costuma fazer brincadeira com as pessoas que conhece de maneira inocente, inclusive em público e diante das câmeras.

No vídeo que se tornou viral nas redes sociais, Dalai Lama pergunta a uma criança se ela gostaria de chupar a sua língua. O líder espiritual chegou a tirar sua língua para fora, provocando a risada de pessoas presentes.

O vídeo gravado em fevereiro ocorreu durante uma audiência do líder espiritual em McLeod Ganj, um subúrbio de Dharamsala, no norte da Índia.

Declarações de Dalai Lama

O líder espiritual de 87 anos coleciona declarações polêmicas. Em 2018, ao comentar sobre o aumento do número de refugiados que estão entrando na Europa, Dalai Lama afirmou que o continente deveria ser mantido apenas para os europeus.

Em 2019, o Dalai Lama teve de se desculpar por ter dito que, se uma mulher o sucedesse, teria de ser “atraente”. Esses comentários, em entrevista à BBC, causaram polêmica.

O líder espiritual é o representante do movimento de autonomia tibetana, mas a presença internacional que ele desfrutava quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989 diminuiu em parte por causa de sua idade, mas também por causa da crescente influência econômica e política chinesa.