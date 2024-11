Mas um homem continuou procurando: Chan Sokheng, que teve uma carreira de quase 30 anos na Administração de Pesca do Camboja e morreu no ano passado. Em 2020, de acordo com colegas de conservação com quem trabalhou, ele recebeu o chamado que esperava: um pescador no norte do Camboja capturou um peixe com um dorso prateado e elegante, um raio de amarelo no olho e uma mandíbula curva pronunciada. Era o fantasma do Mekong.

O peixe foi vendido para comerciantes no Vietnã, mas outros pescadores na mesma parte do país relataram seus próprios avistamentos em 2022 e 2023. Sokheng conseguiu coletar para estudo esses dois animais, que foram encontrados na bacia hidrográfica do Mekong, de acordo com um artigo publicado no mês passado no periódico Biological Conservation, informado pelo trabalho de Sokheng, que anunciou a redescoberta da espécie.

“Era seu sonho ver aquele peixe e seu sonho se tornou realidade”, disse Zeb Hogan, ecologista aquático da Universidade de Nevada, Reno, e autor do artigo. A notícia da sobrevivência da carpa gigante do Mekong se tornou “um chamado à ação” para a comunidade de conservação pesqueira no Camboja e no Sudeste Asiático começar os esforços para encontrar e proteger a espécie, ele acrescentou.