Ao menos 120 pessoas morrem após multidão ser esmagada em Halloween na Coreia do Sul

SEUL - Ao menos 120 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas neste sábado, 29, na Coreia do Sul ao serem esmagadas por uma multidão que avançava em uma rua estreita durante as festividades de Halloween, no bairro de Itaewon, na capital Seul, disseram autoridades. Cerca de 50 pessoas teriam sofrido paradas cardíacas no local, segundo a imprensa sul-coreana.

Choi Seong-beom, chefe do corpo de bombeiros disse que o número de mortos pode aumentar e que um número não especificado de feridos está em condições críticas. Mais de 800 trabalhadores de emergência e policiais de todo o país, incluindo todo o pessoal disponível em Seul, foram enviados às ruas para tratar os feridos.

Autoridades acreditam que as pessoas foram esmagadas até a morte depois que uma multidão começou a avançar em um beco estreito perto do Hamilton Hotel, um importante local de festas em Seul. A tragédia já é o pior desastre em tempos de paz na Coreia do Sul desde que a balsa Sewol afundou em 2014, matando mais de 300 pessoas.

Feridos são atendidos em uma rua do distrito de Itaewon, em Seul, depois que cerca de 50 pessoas sofreram parada cardíaca devido a um tumulto durante as comemorações do Halloween em Seul, Coreia do Sul Foto: Yonhap/EPA/EFE

Segundo o chefe dos bombeiros, 74 dos mortos foram enviados para hospitais enquanto os corpos dos 46 restantes que foram mantidos nas ruas estavam sendo transportados para um ginásio próximo para que os trabalhadores pudessem identificá-los.

Cerca de 81 pessoas foram relatadas como sofrendo “problemas respiratórios”, disse a polícia. A agência de notícias nacional sul-coreana Yonhap informou que cerca de 50 pessoas estavam em parada cardíaca.

이태원에서 압사당할 뻔했다



문제되면 내려요 pic.twitter.com/UOuRB6hDmP — 유소이 (@yusoy26) October 29, 2022

Fotos publicadas pela mídia nacional mostraram cidadãos, policiais e profissionais de emergência realizando ressuscitação cardiopulmonar em pessoas espalhadas na calçada. Imagens de TV e fotos mostraram ambulâncias alinhadas nas ruas em meio a uma forte presença policial e equipes de emergência transportando os feridos em macas.

A polícia, que estava restringindo o tráfego nas áreas próximas para acelerar o transporte dos feridos para hospitais em toda a cidade, também confirmou que dezenas de pessoas estavam recebendo técnicas de ressuscitação nas ruas de Itaewon. O governo metropolitano de Seul emitiu mensagens de texto de emergência pedindo que as pessoas na área voltassem rapidamente para casa.

Investigadores da polícia examinam um beco após um tumulto durante as comemorações do Halloween, no distrito de Itaewon, em Seul Foto: Yonhap/EPA/EFE

A mídia local disse que os becos estreitos de Itaewon estavam lotados com até 100.000 pessoas para as festividades de Halloween na noite deste sábado (horário local). No início do dia, grandes protestos bloquearam o tráfego da cidade na área.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, ordenou o envio de equipes de primeiros socorros ao local e pediu que os hospitais se preparassem para receber os feridos, indicou a Presidência. Já o prefeito de Seul, Oh Se-hoon, que visitava a Holanda no momento do incidente, estava voltando para a Coreia do Sul, disse seu gabinete.

BREAKING: Multiple victims after Stampede during Halloween event in Seoul, Reports of at least 50 people in cardiac arrest pic.twitter.com/HCc5luGUnp — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 29, 2022

Uma testemunha disse que o tumulto ocorreu quando uma multidão invadiu um beco estreito. “As pessoas continuaram pressionando e mais pessoas foram esmagadas”, escreveu a testemunha no Twitter. “As pessoas esmagadas sob a multidão estavam chorando e eu pensei que seria esmagado até a morte também, respirando por um buraco e chorando por ajuda.”

“Havia tantas pessoas que não podíamos nos mover”, disse Song Su-yeon, 46, que estava visitando o bairro. “Parecia que eu teria morrido se tivesse caído.”

Uma linha de polícia cerca uma rua no distrito de Itaewon, em Seul, depois que cerca de 120 pessoas morreram em tumulto Foto: Yonhap/EPA/EFE

O bairro de Itaewon é conhecido pelas celebrações de Halloween. Desenvolveu-se como um distrito de bares, boates e lojas que atendiam soldados americanos baseados nas proximidades nas décadas após a Guerra da Coreia. Agora, é um dos bairros mais populares de Seul, conhecido por sua vida noturna, frequentadores jovens, turistas estrangeiros e restaurantes elegantes. O incidente ocorreu em uma das noites mais movimentada do ano na capital sul-coreana./AFP, AP e NYT