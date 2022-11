Petro, Fernández e Macron negociam retomada de negociações entre chavismo e oposição na Venezuela

Publicidade

PARIS – O presidente francês Emmanuel Macron se reuniu nesta sexta-feira, 11, com os presidentes Gustavo Petro (Colômbia) e Alberto Fernández (Argentina) e com representantes da Venezuela para negociar retomar a mesa de negociações entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição venezuelana no México. O encontro aumenta a pressão internacional para uma solução diplomática na crise política do país latino-americano.

Segundo o jornal El País, um eventual acordo pode fixar regras para garantir eleição em 2024 que sejam supervisionadas pela comunidade internacional. O presidente Gustavo Petro acrescentou que solicitou na mesa de negociações o desbloqueio dos fundos financeiros venezuelanos, a anistia geral e um pacto de convivência para as eleições e o pós-eleições para um eventual acordo.

Presidente francês Emmanuel Macron preside reunião ao lado de presidentes Alberto Fernandez (à esq.) e Gustavo Petro (à dir.) sobre a Venezuela. Imagem é desta sexta-feira, 11 Foto: Christophe Ena/Reuters

Nas redes sociais, Petro também registrou a presença do governo norueguês na mesa de negociação. “Na mesa onde intervêm o governo francês, norueguês, argentino, venezuelano e a oposição venezuelana para revitalizar a mesa mexicana e o acordo político venezuelano. Propus desbloqueio e anistia geral e um pacto de convivência para as eleições e depois delas”, escreveu Petro.

A mesa de negociação do México foi paralisada em outubro de 2021 por Nicolás Maduro devido à extradição para os Estados Unidos do empresário colombiano Alex Saab, que possuía acordos com o governo da Venezuela. Após um ano, existe a expectativa dela ser retomada com um acordo humanitário e garantias políticas. /AFP