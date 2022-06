Petro promete austeridade e respeito à propriedade privada para atrair centro na Colômbia

ENVIADA ESPECIAL A BOGOTÁ - O candidato à presidência da Colômbia Gustavo Petro fez uma declaração na noite desta terça-feira, 14, em suas redes sociais direcionado a eleitores indecisos ou que escolheram candidatos que não passaram para o segundo turno e elencou garantias sobre temas que são levantados como temores em caso de sua vitória.

Petro começou agradecendo os votos que recebeu no primeiro turno e afirmou que se preparou para chegar à presidência do país. Logo citou que respeitará a Constituição, as leis e a separação dos poderes.

Cartaz da campanha presidencial de Gustavo Petro em Bogotá, capital da Colômbia, nesta terça-feira, 14. Candidato afirmou que vai respeitar a constituição se vencer Foto: Raul Arboleda / AFP

Então elencou cinco garantias ao povo colombiano em caso de vitória. “Sei que as campanhas de ódio e de mentiras que difundiram por tantos anos sobre mim devem ter deixado algumas dúvidas. E, por isso, falo a vocês, olhando-os de frente, para deixar aqui, junto com o compromisso de cumprir meu plano de governo, as cinco garantias fundamentais e inegociáveis que virão com essa mudança”, disse o candidato.

Petro afirmou que a primeira é que não buscará a reeleição. “Quatro anos são suficientes para conseguir grandes coisas e estabelecer as bases para uma transformação em nosso país.”

Em segundo afirmou que seu compromisso com a Justiça é inabalável. Em terceiro, garantiu buscar a solução para as crises econômicas e social, “com austeridade e boas políticas”.

Petro elencou como quarta garantia o respeito à Constituição, algo que já havia citado no início de seu discurso. “Isso inclui respeitar o direito à propriedade privada”, completou.

Por fim, o candidato afirmou que lutará contra a corrupção e criará uma promotoria especial para investigar casos e tratá-los como crimes e não na conduta.

Mais votos

No primeiro turno, Petro teve uma votação histórica de 8.527.768 eleitores, 488.264 a mais do que sua votação em 2018, quando passou ao segundo turno contra Iván Duque. No entanto, as pesquisas para o segundo turno mostraram,uma disputa apertada e por vezes, seu rival, Rodolfo Hernández, à frente.

Com isso, Petro dirigiu boa parte de seu pronunciamento nesta terça aos indecisos ou eleitores de outros candidatos. “Aos que ainda têm dúvidas, aos que preferiram outra opção no primeiro turno, lhes convido a fazerem parte dessa mudança do que está ruim e a apostar em um novo começo em que os protagonistas sejam todos nós.”

O segundo turno da eleição presidencial ocorre neste domingo 19.