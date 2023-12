Por que a verdade é a pedra de toque do jornalismo? Leia a coluna de despedida de Mario Vargas Llosa

Não sei se foi Juan Luis Cebrián, seu primeiro diretor, ou Jesús de Polanco, o principal acionista do El País, quem estabeleceu uma linha desde o início do jornal, mas o que está claro é que quem o fez tinha uma ideia muito moderna da imprensa escrita, porque o surgimento do El País foi uma das melhores coisas que a Espanha tinha a oferecer no novo regime.

Tudo era novo, inclusive o layout e o formato, mas o mais importante era a veracidade das informações, o fato de as coisas relatadas nos textos corresponderem a uma verdade que os leitores podiam verificar por meio de seus conflitos com a realidade em constante mudança.

Essa foi a grande revolução que o El País introduziu no mundo das notícias, em uma época em que os espanhóis (e os latino-americanos que ainda viviam sob a ditadura) estavam famintos por uma imprensa livre: uma diferença clara entre as coisas que o jornal defendia, suas opiniões, e as coisas que o jornal relatava ou anunciava, verificáveis simplesmente prestando atenção ao que estava acontecendo ou iria acontecer.

A primeira edição do jornal EL PAÍS saiu em 4 de maio de 1976. Foto: EL PAÍS

Depois de tantos anos de propaganda, os espanhóis não estavam acostumados com essa divisão entre verdade factual e opinião. A revolução provocada pelo jornal tinha esse caráter singular: os fatos reais, por um lado, e, por outro, o que o jornal defendia ou atacava.

Essa pequena revolução introduzida pelo novo jornal forçou seus pares a optar por uma divisão tão semelhante que, às vezes, havia grandes distâncias entre os fatos e a opinião do jornal. Nem todos eles conseguiram essa diferenciação, mas a existência do El País os obrigou a tentar.

Os leitores se acostumaram a ler as notícias, cuja verossimilhança era flagrante, e os comentários que elas suscitavam, favoráveis ou contrários aos acontecimentos que estavam sendo transmitidos. É preciso se situar no contexto da época para entender a mudança. Lembro-me, com minha pequena experiência como leitor de jornais, do que isso significava. Como leitor de jornais, minha experiência era ilimitada.

Até então, na imprensa de língua espanhola, era muito difícil diferenciar entre o que estava acontecendo e o que era noticiado, porque muitas vezes estava misturado com as posições do jornal. Dizer a verdade nua e crua foi o grande sucesso do El País, independentemente das opiniões que oferecia sobre os acontecimentos.

Em 1990, Joaquín Estefanía, que havia assumido a editoria, contratou minha coluna no El País e, desde o início, decidi chamá-la de “Piedra de Toque” (Pedra de Toque). Alguns dias ou semanas depois, quando dei minha opinião sobre um assunto sobre o qual o jornal tinha uma linha diferente, Jesús de Polanco defendeu minha posição contra a linha do jornal, argumentando que os colunistas tinham o direito de defender suas opiniões, fossem elas contrárias ou simpáticas às do próprio veículo.

Estou convencido de que a verdade dos editores, mesmo que esteja errada, também deve ser publicada, desde que os editores não detectem erros verificáveis, porque são eles que estão mais próximos da notícia e da rua. Os colunistas têm um papel diferente, com mais liberdade do que aqueles que cumprem a função de noticiar, mas isso não significa que tenham menos responsabilidade em transmitir a verdade como a entendem.

Quando estiverem convencidos de que a encontraram, os colunistas devem estar prontos para defendê-la, mesmo contra a vontade do jornal, se necessário. Tive muita sorte, as expressões que me acompanharam sempre foram minhas, independentemente de coincidirem ou discordarem da linha política do jornal, o que significa que, quando cometi um erro, o fiz sem ser previamente “corrigido”, porque o El País respeitou meu ponto de vista.

Esse seria o único conselho que eu daria aos jovens que estão começando a trabalhar como redatores na imprensa diária: dizer e defender a verdade, independentemente de ela coincidir ou não com o que o jornal defende editorialmente. Acredito que o exemplo do El País se espalhou e, agora, embora haja exceções, essa é uma política mais ou menos geral, ou pelo menos uma tentativa de fazê-lo. Assim como a Transição Espanhola serviu a muitos países do outro lado do Atlântico que se inspiraram nela quando deixaram suas ditaduras para trás e se tornaram democráticos na década de 1980, o El País também foi uma referência para os jornais que recuperaram sua liberdade ou foram fundados na nova era democrática.

Às vezes, é difícil dizer a verdade como a entendemos a partir de nossa posição particular, e há o risco de estarmos errados porque a verdade pode ser elusiva, complexa, diversa (Isaiah Berlin falou, em outro contexto, de “verdades contraditórias”). Mas, nesse caso, a confissão do erro é tão valiosa quanto estar certo ao defender a própria posição. Além do risco de estar errado, os colunistas enfrentam outro problema. Muitas vezes, é difícil estar sempre no clima da página escrita, e as colunas muitas vezes não são bem-sucedidas porque erram pelo lado da suficiência ou pelas infrações cometidas por jornalistas mal-educados.

É preferível, nesse caso, reconhecer a incerteza em vez de defender uma verdade de forma distorcida ou oculta, porque diante de um fato plausível sempre será possível expressar uma opinião com reticências, com dúvidas, em vez de cometer um erro gritante.

Desde que um jornal reconheça que alguns fatos diferem das verdades que promove, sua credibilidade é mantida. Quando há uma discrepância entre sua verdade e certos fatos, os hábitos dos jornais são diferentes, pois alguns, sempre de qualidade, preferem não dizer sua verdade e publicar os fatos. Ou reconhecem o erro de ter colocado a versão errada na frente. Desde que isso seja feito com honestidade, tudo bem. O grave é abafar a verdade ou velá-la para não dar armas ao concorrente ou contradizer as próprias convicções.

Nunca deixei de dizer minha verdade, na qual há uma margem de erro, às vezes grande, e que pode evoluir, inclusive drasticamente. Quando publiquei compilações de artigos, como “Against the Wind and Tide”, em que é possível acompanhar minha trajetória do socialismo ao liberalismo em textos de muitos anos atrás, quis que meus leitores testemunhassem meu próprio aprendizado moral e político por meio desses artigos contraditórios e divergentes.

Aqui, em minha “Pedra de Toque”, dei minha opinião sobre todas as coisas que me favoreceram ou prejudicaram, sempre de boa fé, quer eu concordasse ou discordasse da linha do jornal. Em muitas coisas, fui coerente ao longo das décadas e, em outras, variei minha maneira de pensar.

E talvez esse seja o mérito de colunas que duram tantos anos: tornar transparente o debate que um colunista tem consigo mesmo ao longo do tempo, quando se esforça para aproximar suas ideias da realidade, que está sempre mudando, dependendo do contexto.

Meu conselho aos jovens jornalistas, como já disse, é que sempre digam a verdade, mesmo que seja difícil de assimilar e descrever, de acordo com a realidade. Embora isso muitas vezes seja difícil, sempre há maneiras de se aproximar dela, e se os jornalistas renunciarem à sua obrigação de dizer a verdade, essa é a fonte de onde derivam todos os males da imprensa, desde o pequeno desconforto até o maremoto que a mentira pode causar.

O jornalista talentoso busca a verdade como uma espada que corta tudo. Contar mentiras, manipular, é fácil, mas, mais cedo ou mais tarde, isso é exposto. Aquele que diz a verdade e a defende presta um serviço aos seus leitores e ao seu tempo. É a isso que timidamente aspirei com o nome - Piedra de toque - de minha coluna no El País.

*O escritor peruano Mario Vargas Llosa, prêmio Nobel de literatura, anunciou que esta seria sua última coluna na imprensa.