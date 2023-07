Por que o acordo de grãos entre Ucrânia e Rússia é importante para o mundo? Entenda

AP - A Rússia suspendeu sua participação no acordo com a Ucrânia destinado a transportar grãos ucranianos para partes do mundo onde milhões estão passando fome.

A Iniciativa de Grãos do Mar Negro, intermediada pela ONU e pela Turquia, permitiu que 36,2 milhões de toneladas de grãos fossem exportadas da Ucrânia desde agosto, mais da metade para países em desenvolvimento, de acordo com o Centro de Coordenação Conjunta em Istambul.

O economista-chefe da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, Maximo Torero, disse na semana passada que o fim do acordo significaria “um novo aumento com certeza” nos preços dos alimentos - embora não esteja claro quanto tempo isso vai durar.

Alguns analistas não preveem um aumento duradouro no custo de commodities como o trigo porque há grãos suficientes no mundo para todos. Mas muitos países já estão lutando com os altos preços locais dos alimentos, que estão ajudando a aumentar a fome em países pobres.

Máquinas no porto de Izmail, Ucrânia, em 26 de abril de 2023. Foto: AP Photo/Andrew Kravchenko

Entenda o que este acordo significa para o mundo e os efeitos da suspensão

O que é o acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia?

A Ucrânia e a Rússia assinaram acordos separados em julho de 2022, um que reabriu três dos portos ucranianos do Mar Negro que foram bloqueados por meses após a invasão de Moscou à Ucrânia, e outro que facilitou a movimentação de alimentos e fertilizantes russos em meio às sanções ocidentais.

Ambos os países são grandes fornecedores de trigo, cevada, óleo de girassol e outros produtos alimentícios dos quais a África, o Oriente Médio e partes da Ásia dependem. A Ucrânia também é um grande exportador de milho e a Rússia de fertilizantes – outras partes críticas da cadeia alimentar.

A interrupção dos embarques da Ucrânia, apelidada de “celeiro do mundo”, exacerbou uma crise alimentar global e elevou os preços dos grãos em todo o mundo.

O acordo forneceu garantias de que os navios não seriam atacados entrando e saindo dos portos ucranianos. Os navios são verificados por autoridades russas, ucranianas, da ONU e turcas para garantir que transportem apenas alimentos.

Previsto para ser prorrogado a cada quatro meses, o acordo foi elogiado como um farol de esperança e foi renovado três vezes - as duas últimas por apenas dois meses, quando a Rússia insistiu que suas exportações estavam sendo retidas. Isso apesar de Moscou enviar quantidades recordes de trigo para o mundo.

Nenhum novo navio se juntou à iniciativa desde 27 de junho, e a Ucrânia culpa Moscou. O último navio deixou a Ucrânia no domingo.

O que o acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia conseguiu?

O acordo ajudou a reduzir os preços globais de commodities alimentares, como o trigo, que atingiram recordes depois que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Assim que o acordo de grãos foi fechado, o Programa Alimentar Mundial recuperou um fornecedor importante, permitindo que 725.000 toneladas de ajuda alimentar humanitária deixassem a Ucrânia e chegassem a países à beira da fome, incluindo Etiópia, Afeganistão e Iêmen.

“É um fenômeno único ter duas partes em guerra e dois intermediários concordando em estabelecer esse tipo de corredor para levar produtos humanitários para os mercados que mais precisam”, disse John Stawpert, gerente sênior de meio ambiente e comércio para a Câmara Internacional de Navegação, que representa 80% da frota comercial mundial.

Venda de alimentos em mercado de rua na Nigéria em 07 de junho de 2023. Foto: AP Photo/Sunday Alamba

Por que a Rússia deixou o acordo?

A Rússia disse que quer o fim das sanções ao Banco Agrícola da Rússia e das restrições ao transporte e seguros que Moscou insiste que prejudicam suas exportações agrícolas.

Algumas empresas temem fazer negócios com a Rússia por causa das sanções, mas aliados ocidentais garantiram que alimentos e fertilizantes estão isentos.

“Não é incomum em situações como esta que os países usem todas as alavancas que têm para tentar mudar os regimes de sanções”, disse Simon Evenett, professor de comércio internacional e desenvolvimento econômico da Universidade de St. Gallen, na Suíça.

A Rússia também reclamou que o compromisso de canalizar sua amônia, um componente-chave do fertilizante, para um porto ucraniano para ser exportado nunca funcionou sob o acordo. Isso é verdade, mas a ONU diz que o oleoduto foi danificado nos combates.

“Lamentavelmente, a parte que favoreceria a Rússia nos acordos do Mar Negro não foi cumprida”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na segunda-feira.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, enviou uma carta ao presidente russo, Vladimir Putin, na semana passada, propondo facilitar as transações por meio do banco agrícola, disse um porta-voz.

Secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou o colapso do acordo de grãos e afirma que milhões de pessoas com fome vão "pagar o preço" por decisão da Rússia. Foto: ED JONES / AFP

As “alegações russas de que seu setor agrícola está sofrendo são contrabalançadas pela realidade” de que a produção e as exportações aumentaram desde antes da guerra, disse Caitlin Welsh, diretora do Programa Global de Segurança Alimentar e Hídrica do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

A Rússia exportou um recorde de 45,5 milhões de toneladas de trigo no ano comercial de 2022-2023, com outra alta histórica de 47,5 milhões de toneladas esperada em 2023-2024, de acordo com estimativas do Departamento de Agricultura dos EUA.

Quem é afetado pelo fim do acordo de grãos entre Ucrânia e Rússia?

O Comitê Internacional de Resgate chama o acordo de grãos de “tábua de salvação para os 79 países e 349 milhões de pessoas na linha de frente da insegurança alimentar”.

“É fundamental que o acordo seja estendido por um prazo mais longo para criar alguma previsibilidade e estabilidade”, disse Shashwat Saraf, diretor regional de emergência do grupo para a África Oriental, que viu secas severas e inundações destruírem plantações.

Enquanto os preços globais dos grãos podem se estabilizar, países que dependem de alimentos importados, do Líbano ao Egito, podem ter seus custos aumentados por um tempo se precisarem encontrar fornecedores mais distantes, dizem analistas.

Isso aumentará os custos para países que também viram suas moedas enfraquecerem e os níveis de dívida crescerem porque pagam remessas de alimentos em dólares.

Para países e pessoas de baixa renda, a comida “será menos acessível”, disse o economista-chefe do Programa Mundial de Alimentos, Arif Husain, a repórteres na semana passada.

Como fica a situação da Ucrânia?

A economia da Ucrânia depende da agricultura e, antes da guerra, 75% de suas exportações de grãos passavam pelo Mar Negro.

O país pode enviar seus alimentos por terra ou rio através da Europa, mas essas rotas só comportam quantidades menores em comparação com os embarques marítimos e seu uso provocou raiva nos países vizinhos, que também são produtores de grãos.

No entanto, a Associação Ucraniana de Grãos quer enviar mais grãos através do rio Danúbio para os portos vizinhos da Romênia no Mar Negro, dizendo que é possível dobrar as exportações mensais ao longo dessa rota para 4 milhões de toneladas.

Os embarques de trigo da Ucrânia caíram mais de 40% em relação à média pré-guerra, com o USDA esperando 10,5 milhões de toneladas exportadas no próximo ano.

A Ucrânia acusou a Rússia de desacelerar as inspeções de navios, o que atrasou o envio de grãos. Combinado com nenhum novo navio se juntando ao esforço, isso levou a uma queda nas exportações, de 4,2 milhões de toneladas em outubro para 2 milhões em junho.

O que mais afeta o suprimento de alimentos?

As consequências da pandemia, conflitos, crises econômicas, secas e outros fatores climáticos afetam a capacidade das pessoas de obter o suficiente para comer.

Há 45 países que precisam de assistência alimentar, disse a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação em um relatório de julho. Os altos preços domésticos dos alimentos estão provocando a fome na maioria desses países, incluindo Haiti, Ucrânia, Venezuela e vários na África e na Ásia.

Embora a seca também possa ser um problema para os principais fornecedores de grãos, analistas veem outros países produzindo grãos suficientes para compensar as perdas da Ucrânia.

Além das enormes exportações da Rússia, a Europa e a Argentina estão aumentando os embarques de trigo, enquanto o Brasil teve um bom ano de exportações de milho.

“Esses mercados se adaptam e os produtores se adaptam – e os mercados de trigo e milho se adaptaram muito rapidamente”, disse Peter Meyer, chefe de análise de grãos da S&P Global Commodity Insights.