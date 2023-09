O legislador que preside a câmara baixa do Parlamento do Canadá apresentou um pedido de desculpas no domingo, 24, depois de afirmar que tomou conhecimento de que o homem que ele homenageou durante uma visita da delegação da Ucrânia serviu em uma notória unidade militar nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

O presidente da Câmara dos Comuns do Canadá, Anthony Rota, homenageou Yaroslav Hunka, de 98 anos, de North Bay, Ontário, na sexta-feira, 22, durante a visita do presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Após o discurso de Zelenski ao Parlamento, no qual agradeceu ao Canadá pelo seu apoio na guerra da Ucrânia contra a Rússia, Rota apresentou Hunka como um herói de guerra “que lutou [pela] independência da Ucrânia contra os russos e continua a apoiar as tropas hoje”.

“Ele é um herói ucraniano, um herói canadense, e lhe agradecemos por todo o seu serviço”, disse Rota. Mas no domingo, grupos judeus condenaram a homenagem, dizendo que Hunka tinha sido membro de uma unidade Waffen-SS que era composta por ucranianos étnicos. Heinrich Himmler, um dos principais membros do Partido Nazista na Alemanha, formou a Waffen-SS, que esteve envolvida em tiroteios em massa, guerra antipartidária e fornecimento de guardas para campos de concentração nazistas.

“O fato de um veterano que serviu numa unidade militar nazista ter sido convidado e aplaudido de pé no Parlamento é chocante”, afirmou o Centro de Estudos do Holocausto Amigos de Simon Wiesenthal. “Numa época de crescente antissemitismo e distorção do Holocausto, é incrivelmente perturbador ver o Parlamento do Canadá levantar-se para aplaudir um indivíduo que era membro de uma unidade da Waffen-SS, um ramo militar nazista responsável pelo assassinato de judeus e outros e que foi declarada uma organização criminosa durante os Julgamentos de Nuremberg.”

Yaroslav Hunka, à direita foi homenageado pelo presidente da Câmara dos Comuns do Canadá, que posteriormente pediu desculpas por reconhecer que Hunka lutou por uma unidade militar nazista. Foto: Patrick Doyle/The Canadian Press via AP

O Centro Amigos de Simon Wiesenthal, que é uma organização internacional de direitos humanos, pediu por desculpas e por uma explicação sobre como Hunka foi convidado para o Parlamento canadense. Rota se desculou no domingo pelo incidente e disse que aceita “total responsabilidade”.

“Nos meus comentários após o discurso do presidente da Ucrânia, homenageei um indivíduo na galeria. Posteriormente, tomei conhecimento de mais informações que me fazem lamentar a minha decisão de fazer isto”, disse Rota num comunicado. “Quero particularmente estender as minhas mais profundas desculpas às comunidades judaicas no Canadá e em todo o mundo. Aceito total responsabilidade pelas minhas ações.”

Rota acrescentou que nenhum dos seus colegas parlamentares ou membros da delegação ucraniana esteve envolvido no convite e reconhecimento de Hunka. Ann-Clara Vaillancourt, porta-voz do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, emitiu um comunicado no domingo chamando o pedido de desculpas da Rota de “a coisa certa a fazer”.

“Nenhum aviso prévio foi fornecido ao Gabinete do Primeiro Ministro, nem à delegação ucraniana, sobre o convite ou o reconhecimento”, diz o comunicado. “O presidente da Câmara tinha sua própria quantidade de assentos para convidados no discurso de sexta-feira, que foi determinada somente pelo presidente da Câmara e por seu gabinete.”/Washington Post.