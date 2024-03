Procurador de Nova York propõe adiar julgamento de Trump em 30 dias; defesa do ex-presidente pede 90

NOVA YORK- A procuradoria de Manhattan se mostrou disposta a adiar em 30 dias o julgamento de Donald Trump no caso envolvendo os pagamentos a atriz pornô Stormy Daniels, previsto para começar em 25 de março. A defesa do ex-presidente havia pedido para atrasar em 90 dias.

PUBLICIDADE O escritório do promotor Alvin Bragg disse que a acusação está pronta para começar na data marcada, mas que não se opõe a um breve adiamento de até 30 dias “por excesso de cautela”. A oferta é uma resposta ao pedido dos advogados de Trump, que reivindicaram mais tempo para analisar novos documentos adicionados ao processo. A equipe recebeu recentemente dezenas de milhares de documentos que havia solicitado aos procuradores federais, que investigaram anos antes os pagamentos no centro do caso. E alega que essa nova leva inclui registros do ex-advogado de Trump, Michael Cohen, que seriam favoráveis à defesa.

Ex-presidente Donald Trump deixa audiência em tribunal de Manhattan, em fevereiro. Procuradores agora se mostraram abertos a adiar o julgamento, mas por menos tempo que o pedido pela defesa. Foto: Mary Altaffer/ AP

Os advogados afirmam que o adiamento de 90 dias seria o mínimo e tentaram derrubar todo o caso. Os promotores, por outro lado, justificaram que o material recém-entregue é “amplamente irrelevante para este caso”. A decisão sobre qualquer atraso caberá ao juiz de Manhattan Juan Merchan e ainda não está clara quando ou como ele decidirá.

Um advogado de Trump se recusou a comentar sobre o possível atraso do julgamento em Manhattan. Em uma declaração, Steven Cheung, porta-voz da campanha de Trump, disse apenas que Trump e sua defesa são consistentes e firmes ao afirmar que o caso não tem base legal e de deve ser arquivado.

Trump é acusado de falsificar a contabilidade de seu império empresarial, a Trump Organization, para encobrir o pagamento de US$ 130 mil (R$ 420 mil, na cotação da época) à Stormy Daniels e esconder um suposto caso antes das eleições de 2016. O ex-presidente nega.

Só nesta ação, o líder republicano responde por 34 acusações de fraude contábil, que podem resultar em até quatro anos de prisão se for considerado culpado. Ele ainda é alvo de mais três processos criminais, sendo um pelos documentos secretos encontrados na mansão de Mar-a-Lago, Flórida, e dois envolvendo a tentativa de reverter a derrota para Joe Biden, em 2020.

Apesar dos problemas com a Justiça, derrotou com facilidade os desafiantes nas primárias do Partido Republicano em sua tentativa de voltar à Casa Branca e tem ampliado a vantagem sobre Biden, segundo as pesquisas./AFP e NY Times