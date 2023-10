Professor é morto após esfaqueamento em escola francesa; autoridades tratam como terrorismo

THE NEW YORK TIMES - Um homem armado com uma faca matou um professor e feriu várias outras pessoas em uma escola no norte de França nesta sexta-feira, 13, segundo autoridades locais, que tratavam o episódio como um ataque terrorista.

O esfaqueamento ocorreu na Gambetta High School, em Arras, uma cidade de 42 mil habitantes que fica a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Lille, perto da fronteira com a Bélgica. O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou ao local na tarde de sexta-feira, 13.

Gérald Darmanin, o ministro do interior francês, disse que um suspeito foi preso. A Procuradoria Nacional Antiterrorismo da França disse em comunicado que abriu uma investigação, mas se recusou a fornecer detalhes sobre o suspeito ou suas motivações.

O presidente da França, Emmanuel Macron. Foto: AFP PHOTO / PATRICK KOVARIK)

Embora os ataques a escolas sejam raros na França, este esfaqueamento atingiu um ponto sensível no país. Ocorreu quase três anos depois de Samuel Paty, um professor de história de 47 anos que mostrou caricaturas do profeta Maomé nas aulas para ilustrar a liberdade de expressão, ter sido decapitado por um fanático islâmico.

A polícia rapidamente montou um perímetro de segurança ao redor da escola.

“É terrível pensar que, três anos depois, os professores ainda são assassinados nos seus locais de trabalho”, disse Sophie Vénétitay, chefe de um dos maiores sindicatos de professores de França, à rádio France Inter.

Mais recentemente, um professor de espanhol numa escola de ensino médio no sudoeste de França foi esfaqueado e morto por um estudante de 16 anos, embora nesse caso a hipótese de terrorismo tenha sido descartada.

Numa entrevista por telefone, Julie Duhamel, representante local do sindicato dos professores SE-Unsa, disse que o agressor era um antigo aluno da escola que se formou há dois ou três anos. Durante o tempo que passou na escola, os funcionários expressaram preocupação aos seus superiores pelo fato de ele se ter radicalizado, disse ela, embora não soubesse o que motivou a preocupação destes funcionários.

Em 2020, manifestante carrega cartaz com os dizeres 'Eu sou professor', em homenagem a Samuel Paty, decapitado na França Foto: REUTERS/ Charles Platiau

Martin Doussau, professor de filosofia da escola de Arras, disse ao canal de notícias BFMTV que tentou intervir quando viu o agressor atacar um funcionário do refeitório e depois foi perseguido pelo agressor que lhe perguntou repetidamente se ele era professor de história.

“O nome de Samuel Paty imediatamente me veio à mente”, disse Doussau, descrevendo o agressor como “bastante forte, bastante atlético”, com cerca de 20 anos e armado com duas facas.

Doussau disse que o responsável pelo ataque se protegeu atrás de uma porta até a chegada da polícia. Ele disse que os policiais prenderam o agressor sem disparar nenhum tiro.

Histórico

A França foi atingida por ataques terroristas islâmicos em grande escala em 2015 e 2016, seguidos por uma série de tiroteios e esfaqueamentos menores, mas ainda mortais, nos anos seguintes, muitas vezes perpetrados por agressores solitários.

O país permanece em alerta máximo e as autoridades afirmaram que a polícia e os serviços de inteligência frustram regularmente os conspirações. Darmanin disse ao jornal Ouest-France no mês passado que as autoridades frustraram 42 ataques terroristas desde 2017.

“Mais uma vez, os nossos professores são atacados porque são símbolos da nossa República”, disse Éric Ciotti, líder do Partido Republicano, de direita, na rede social X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter.

Olivier Faure, líder do Partido Socialista, expressou “choque com o assassinato de outro professor, poucos dias antes do aniversário da morte de Samuel Paty”. “Ainda não terminamos com o terrorismo”, disse Faure no X.