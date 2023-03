Promotoria indica que possui acusações criminais por suborno contra Trump, diz jornal

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá enfrentar, nos próximos dias, uma acusação criminal por seu suposto papel no pagamento de suborno para uma atriz de filmes adultos. A Promotoria distrital de Manhattan indicou aos advogados do republicano que estão perto de denunciá-lo formalmente.

Segundo o New York Times, os promotores ofereceram a Trump a chance de testemunhar na próxima semana perante o grande júri que está ouvindo as evidências do possível caso. No entanto, é provável que Trump recuse a oferta.

Donald Trump pode ser o primeiro ex-presidente dos EUA a ser formalmente acusado de crime

Em Nova York, os réus em potencial têm o direito de responder a perguntas do grande júri antes de serem indiciados, mas raramente testemunham. No caso de Trump, a expectativa é que os advogados se encontrem em privado com os investigadores para tentar fazer a Promotoria recuar de levar o caso adiante.

Caso os esforços da defesa não sejam suficientes, e as acusações sejam feitas pelo promotor distrital Alvin Bragg, Trump será o primeiro ex-presidente dos EUA a ser formalmente acusado de crime, o que complicaria seus planos de retornar à Casa Branca em 2024.

Trump e seus advogados acusam repetidamente Bragg e seu antecessor Cyrus R. Vance Jr., ambos democratas, de se envolverem em uma investigação com motivação política.

Entenda o caso

O inquérito de Manhattan, que já dura quase cinco anos, gira em torno de um pagamento de US$ 130 mil à atriz Stormy Daniels, que disse ter tido um caso com Trump. O pagamento teria sido feito nos últimos dias da campanha presidencial de 2016 por Michael Cohen, advogado e ex-agente de Trump. Mais tarde, o valor teria sido reembolsado por Trump.

Cohen, que se declarou culpado de acusações de financiamento de campanha relacionadas aos pagamentos de Daniels e foi condenado a três anos de prisão por esses e outros crimes, informou na semana passada que ainda não compareceu perante o grande júri. /NYT