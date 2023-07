Protestos no Peru: Manifestantes voltam às ruas para exigir demissão da presidente Boluarte

Manifestações estouraram na noite desta quarta-feira, 19, em várias cidades do Peru, incluindo na capital, Lima, com centenas de pessoas exigindo a realização de eleições antecipadas e a demissão da atual presidente Dina Boluarte.

A principal manifestação teve lugar em Lima, onde seis civis e dois polícias ficaram feridos em confrontos entre manifestantes e a polícia, de acordo com as autoridades

Além disso, dois jornalistas locais também ficaram feridos, um por balas da polícia e o outro por uma pedra na cabeça, informou a Associação Nacional de Jornalistas do Peru na sua conta do Twitter.

Trabalhadores aderem à marcha do Sindicato da Construção Civil durante o início de uma manifestação nacional contra a Presidente peruana Dina Boluarte em Arequipa, Peru, em 19 de julho de 2023. Foto: DIEGO RAMOS / AFP

Os incidentes eclodiram depois que os manifestantes atacaram a polícia com pedras e paus, o que foi respondido com gás lacrimogéneo, disse a Defensoria do Povo.

Os manifestantes exigem também justiça para as cerca de cinquenta pessoas mortas pela repressão policial e militar entre dezembro e fevereiro em três regiões do sul da região andina durante os últimos protestos.

Durante a marcha em Lima, foram exibidos cartazes e faixas com palavras de ordem como “Novas eleições”, “Quero uma nova constituição”, “Fechem o Congresso”, “Fora Dina, assassina”, em referência ao presidente peruano que está no poder há pouco mais de sete meses.

Havia também cartazes que pediam a libertação e a reintegração do ex-presidente esquerdista deposto Pedro Castillo, que está a cumprir 36 meses de prisão pelo seu autogolpe falhado de 7 de dezembro.

“Em Lima, 4.300 pessoas foram mobilizadas”, disse o general da polícia Oscar Arriola, chefe da secção criminal.

“Nós, o povo, acordámos e queremos que fechem o Congresso e também que fechem o executivo, porque Dina Boluarte está a usurpar um cargo que não lhe pertence”, disse à AFP Carlos Beltrán, de 38 anos, que veio da região andina de Huancavelica, no sul do país.

A Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru (CGTP), partidos políticos e organizações da sociedade civil estavam por trás da mobilização.

Exigimos eleições antecipadas, pois nem Boluarte nem o Congresso devem continuar, pois a sua permanência agrava a crise. É lamentável que o poder executivo e o legislativo estejam a agir como se nada tivesse acontecido e planeiem ficar até 2026″, disse Lucio Castro, secretário-geral do SUTEP, o maior sindicato de professores do Peru, ao diário La República.

Opositores do governo da presidente peruana Dina Boluarte entram em confronto com a polícia durante uma manifestação nacional contra Boluarte em Lima, em 19 de julho de 2023. Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Mobilizações semelhantes também ocorreram em nove das 25 regiões do Peru, incluindo Arequipa, Cusco, Puno, Huancavelica, Lambayeque, Tacna, Junín, Cajamarca e Piura.

Em Huancavelica, a polícia dispersou com gás lacrimogéneo centenas de aldeões que tentaram incendiar a prefeitura de Huancavelica.

“Este não é um dia normal. Estamos numa situação em que um grupo de manifestantes de várias regiões do país saiu para expressar o que é conveniente para os seus interesses políticos”, disse o chefe de gabinete Alberto Otárola aos jornalistas.

No início do ano, o Congresso, controlado pela direita, rejeitou dois projectos de lei de Boluarte para antecipar as eleições para 2024. Ambos concordaram então tacitamente em permanecer no cargo até ao final dos seus mandatos, em julho de 2026.

De acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), cerca de 20 das 50 pessoas mortas durante a repressão morreram devido a ferimentos de bala. Em janeiro, o Ministério Público abriu um inquérito contra Boluarte pelos alegados crimes de “genocídio, homicídio agravado e lesões graves”. No entanto, Boluarte goza de imunidade até ao final do seu mandato.