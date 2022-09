Putin concede cidadania russa a Edward Snowden, delator do escândalo da NSA

Em um decreto publicado nesta segunda-feira (26), o presidente Vladimir Putin concedeu a nacionalidade russa a Edward Snowden, ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA), refugiado na Rússia desde 2013 após deixar os Estados Unidos. O nome de Snowden aparece junto com dezenas de outros neste decreto, publicado no site do governo russo.

Edward Snowden, de 39 anos, é procurado pelos Estados Unidos por ter vazado para a imprensa dezenas de milhares de documentos que comprovam a amplitude da vigilância eletrônica praticada pelo governo americano em celulares dentro e fora de Washington.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, o próprio Snowden quem solicitou a nacionalidade russa. De acordo com 0 advogado russo do ex-consultor de inteligência, Anatoli Kucherena afirmou que Snowden não será afetado pela ordem de mobilização para a ofensiva na Ucrânia, decretada pelo presidente Vladimir Putin na semana passada para determinadas categorias da população.

Edward Snowden, que revelou detalhes de espionagem da NSA

“Ele não serviu no exército russo e, portanto, segundo a nossa legislação atual, não entra nessa categoria de cidadãos que estão sendo convocados”, disse o advogado à agência RIA Novosti.

Segundo Peskov, a companheira de Snowden, Lindsay Mills, também solicitou nacionalidade russa e sua filha já a possui, porque nasceu na Rússia.

Edward Snowden, privado de seu passaporte americano a pedido das autoridades de Washington, chegou a Moscou em 2013 procedente de Hong Kong, com a ideia de encontrar refúgio na América Latina. No final, acabou bloqueado na Rússia, onde recebeu asilo. / AFP