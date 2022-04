Putin diz que negociações de paz com a Ucrânia estão em um ‘beco sem saída’

LONDRES (Reuters) - O presidente russo Vladimir Putin disse nesta terça-feira, 12, que as negociações de paz com a Ucrânia chegaram a um “beco sem saída”. A declaração fez parte de seus primeiros comentários públicos em mais de uma semana sobre a guerra, que incluíram a promessa de vitória da Rússia e uma provocação ao Ocidente.

Putin ainda não havia se pronunciado sobre a guerra desde que as forças russas se retiraram do norte da Ucrânia e seguiram para o leste. Ele prometeu que a Rússia vai alcançar todos os “objetivos nobres” na guerra e disse que o Ocidente falha em tentar atingir Moscou.

As declarações foram os sinais mais fortes até o momento de que a guerra na Ucrânia vai continuar por mais tempo. Putin disse que Kiev desmanchou as negociações de paz ao encenar “alegações falas de crimes de guerra russos” e exigir garantias de segurança para cobrir toda a Ucrânia.

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira, 12, que negociações de paz com a Ucrânia chegaram a um 'beco sem saída'. Putin realizou visita ao Cosmódromo de Vostochny, onde foto foi registrada, e concedeu coletiva de imprensa Foto: Mikhail Klimentyev / AFP

“Voltamos novamente a uma situação sem saída para nós”, disse Putin, líder da Rússia desde 1999, durante uma entrevista coletiva concedida em uma visita ao Cosmódromo de Vostochny, a 5.550 quilômetros a leste de Moscou.

Questionado por funcionários da agência espacial russa se a operação na Ucrânia atingiria seus objetivos, Putin disse: “Absolutamente. Não tenho nenhuma dúvida”. A Rússia, acrescentou, continuará “ritmicamente e com calma” sua operação.

O presidente ainda afirmou que não tinha escolha além de lutar na Ucrânia para defender os russófonos que vivem no leste da Ucrânia e impedir que seu ex-vizinho soviético se tornasse um trampolim anti-russo para os inimigos de Moscou.

O Ocidente condenou a guerra como uma apropriação brutal de terras ao estilo imperial sobre um país soberano. A Ucrânia diz que está lutando por sua sobrevivência depois que Putin anexou a Crimeia em 2014 e em 21 de fevereiro reconheceu duas de suas regiões rebeldes como soberanas.

Putin considerou as sanções do Ocidente, que levaram a Rússia a sua pior contração econômica desde os anos que se seguiram à queda da União Soviética em 1991, como um fracasso. “Aquela Blitzkrieg (tática de guerra que ficou conhecido por ataques surpresas e rápidos para desestabilizar o inimigo) com a qual nossos inimigos estavam contando não funcionou”, disse.

Onipresente na televisão russa nos primeiros dias da guerra, Putin recuou da vista do público desde a retirada da Rússia do norte da Ucrânia há duas semanas. A única aparição pública na semana passada foi no funeral de um legislador nacionalista, onde ele não abordou diretamente a guerra.

Na segunda-feira, ele se encontrou com o chanceler visitante da Áustria em uma residência rural nos arredores de Moscou, mas nenhuma imagem dessa reunião foi divulgada.

‘Bucha é uma farsa’, diz Putin

Putin rejeitou as alegações ucranianas e ocidentais de que a Rússia havia cometido crimes de guerra em Bucha. Ele chamou as acusações de falsas, repetindo o que o Kremlin já havia dito em dias anteriores.

Desde que as tropas russas se retiraram das cidades e vilarejos ao redor da capital ucraniana, as tropas ucranianas têm mostrado aos jornalistas cadáveres do que dizem ser civis mortos pelas forças russas, casas destruídas e carros incendiados.

A Reuters viu cadáveres na cidade de Bucha, mas não conseguiu verificar independentemente quem foi o responsável pelos assassinatos.

A Ucrânia diz que Rússia é culpada de genocídio e o presidente dos EUA, Joe Biden, acusou Putin de crimes de guerra e pediu um julgamento.

Segundo Putin, ele afirmou aos líderes ocidentais que pensassem um pouco sobre as destruições da cidade síria de Raqqa, antiga capital do califado do Estado Islâmico, e do Afeganistão, promovidas pelos Estados Unidos. “Você viu como esta cidade síria foi transformada em escombros por aviões americanos? Os cadáveres ficaram nas ruínas por meses em decomposição”, disse Putin. “Ninguém se importou. Ninguém nem percebeu.”

“Não houve esse silêncio quando as provocações foram encenadas na Síria, quando retrataram o uso de armas químicas pelo governo Assad. Então se descobriu que era falso. É o mesmo tipo de falsificação em Bucha.”

Putin, que diz que a Ucrânia e a Rússia são essencialmente um povo, classifica a guerra como um confronto inevitável com os Estados Unidos, que ele acusa de ameaçar a Rússia ao se intrometer em seu quintal.

Sessenta e um anos desde que Yuri Gagarin, da União Soviética, se tornou o primeiro homem no espaço, Putin fez uma analogia entre os sucessos espaciais soviéticos e o desafio da Rússia hoje. “As sanções foram totais, o isolamento foi completo, mas a União Soviética ainda era a primeira no espaço”, disse Putin, 69 anos, lembrando sua própria admiração como um estudante aprendendo sobre a conquista.

“Não pretendemos ficar isolados”, acrescentou Putin. “É impossível isolar severamente qualquer pessoa no mundo moderno – especialmente um país tão vasto como a Rússia.”