Os Estados Unidos lideram o ranking das maiores aeronáuticas do mundo, com uma frota de 13.300 aeronaves, mais que o triplo do número da segunda colocada, a Rússia, que tem frota de 4.200.

PUBLICIDADE Os dados foram coletados pelo The International Institute for Strategic Studies (IISS), um instituto de pesquisa britânico na área de relações internacionais responsável por produzir o Military Balance 2024. O ranking das 10 maiores potências nos ares foi tabulado com exclusividade para o Estadão por Fernando Araújo Moreira, professor titular no Instituto Militar de Engenharia (IME), subordinado ao Comando do Exército. O Brasil possui um total de 603 aeronaves, o que leva o País para o 14° lugar no ranking. São 72.009 militares na Força Aérea Brasileira (FAB), segundo o Ministério da Defesa. Segundo explica Moreira, a posição no ranking pode mudar se forem levadas em conta outras variáveis, tais como aeronaves, equipamentos e armamentos incorporados, tipos de tecnologias disponíveis, tipo e número de unidades especiais, disponibilidade de munição, frequência e qualidade no treinamento, entre outros fatores.

Veja abaixo o ranking das 10 maiores defesas aéreas do mundo, segundo o critério do número de aeronaves.

Estados Unidos: 13.300 Rússia: 4.200 China: 3.300 Índia: 2.300 Coreia do Sul: 1.500 Japão: 1.480 Paquistão: 1.400 Turquia: 1.100 Egito: 1.050 França: 980

O caça Gripen em seu primeiro voo na Suécia. Foto: Linus Svensson/SAAB

Tecnologia conta

A Lei 7.150, de 1º de dezembro de 1983, assinada pelo então presidente João Figueiredo, estabelece o número de 80.937 militares como limite máximo de efetivo da Aeronáutica, 11% a mais do que os atuais 72.009.

No capítulo específico sobre a América Latina, o Military Balance 2024 lembra que, em agosto de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com investimentos de até R$ 1,7 trilhão em todos os setores da economia, incluindo R$ 52,8 bilhões para a defesa. “Espera-se que o dinheiro financie a modernização e melhore a defesa do País”, diz o documento. Segundo o relatório, entre os esforços do País no setor militar aéreo está a montagem local do F-39 Gripen E/F e da versão militar do C-390 produzido pela Embraer.

Os autores do estudo lembram que tanto a Embraer quanto a Avibrás, empresa privada que produz o Astros 2020 (sistema de artilharia de foguetes), exportam os seus produtos. “A frota de transporte aéreo do Brasil permite-lhe mobilizar forças de forma independente e contribui com pequenos contingentes para diversas missões da ONU”, cita o documento.

Segundo o professor titular do IME, existe uma tendência em todas as forças armadas para incorporar tecnologias para aumentar a capacidade de defesa e poder de combate, o que também inclui a defesa aérea. Entre elas, estão novos materiais para blindagem e explosivos, drones, sistemas robotizados autônomos, inteligência artificial e, principalmente, as chamadas tecnologias quânticas de segunda.

“Todos os domínios da guerra (terra, ar, água, submerso e aeroespacial) estão sendo ou serão afetados intensamente por essas novas tecnologias. A chamada guerra do futuro, que em alguns teatros de operações já começou, não terá praticamente nenhum paralelo com as mais recentes gerações de guerra”, analisa.