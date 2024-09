Raffaele Fitto, da direita radical, assumirá vice-presidência econômica da União Europeia

Ex-eurodeputado que copresidiu um dos dois grupos de formações de direita radical no Parlamento Europeu, Fitto é um aliado fiel de Meloni desde que se uniu ao seu partido,Fratelli d’Italia, após ter sido uma figura em ascensão no Forza Italia, o partido conservador do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi.

O jornal Die Welt informa que as demais vice-presidências serão ocupadas pela espanhola Teresa Ribera (encarregada da Transição Ecológica), pelo francês Thierry Breton (Assuntos Digitais) e pelo letão Valdis Dombrovski (Ampliação e Reconstrução da Ucrânia).