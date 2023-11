Reféns do Hamas só devem deixar a Faixa de Gaza na sexta-feira, diz Israel

TEL-AVIV - O governo de Israel deu sinais nesta quarta-feira, 22, de que a libertação do grupo de 50 reféns do grupo terrorista Hamas negociada com intermediação dos Estados Unidos e do Catar só deve ocorrer na sexta-feira, 24.

Segundo um comunicado divulgado pelo gabinete do premiê Binyamin Netanyahu e assinado pelo chefe do Conselho Nacional, Tzachi Hanegbi, as negociações sobre os reféns ainda estão em curso e uma libertação na quinta-feira, como aventado pela imprensa israelense, está descartada

Uma fonte do governo Netanyahu, que não se identificou por não poder discutir publicamente o assunto, disse ao jornal Haaretz que o motivo do atraso é a demora do Hamas em submeter a Israel a lista com o nome dos reféns que pretende libertar. Além disso, os terroristas não ratificaram formalmente o acordo de cessar-fogo junto ao governo do Catar, que comanda as negociações.

Manifestação pela libertação dos reféns do Hamas em Israel Foto: NYT / NYT

O governo israelense e o grupo terrorista Hamas concordaram com um cessar-fogo de 4 dias na Faixa de Gaza que foi anunciado na noite de terça-feira, 21, para permitir a libertação de 50 reféns capturados durante o ataque do Hamas no mês passado no sul de Israel.

Tel-Aviv concordou com a libertação de 150 prisioneiros palestinos detidos em Israel. O país publicou uma lista de 300 detidos e prisioneiros palestinos que potencialmente poderiam ser soltos pelo acordo de reféns que foi finalizado na terça-feira.

Nos termos do acordo, o Hamas entregará reféns a representantes do Comité Internacional da Cruz Vermelha. Os representantes do CICV acompanharão os reféns até a fronteira.

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que mulheres e crianças estariam entre os reféns libertados e que “a libertação de cada 10 reféns adicionais resultará em um dia adicional de pausa nos conflitos”. “O governo israelense está empenhado em trazer todos os reféns para casa”, acrescentou o governo./AP