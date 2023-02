Reino Unido oferece treinamento de caças da Otan para a Ucrânia após visita de Zelenski

LONDRES - O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, viajou nesta quarta-feira, 8, ao Reino Unido em uma visita surpresa para fechar parcerias com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e estreitar laços com os líderes europeus.

Esta é a segunda visita do presidente ucraniano ao exterior desde o início da guerra em seu país, há quase um ano. A primeira visita foi aos Estados Unidos, no fim de dezembro.

Na visita, o Reino Unido anunciou que oferecerá treinamento a pilotos ucranianos para operarem caças usados por países da Otan.

Volodmir Zelenski caminha ao lado do premiê britânico, Rishi Sunak por Downing Street. Foto: Presidência da Ucrânia via AFP

Em comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro Rishi Sunak, o governo britânico se comprometeu a ampliar o “treinamento das tropas ucranianas, inclusive expandindo as atividades de pilotos de caças para garantir que a Ucrânia possa defender seus céus no futuro”.

“A visita do presidente Zelenski ao Reino Unido é uma prova da coragem, determinação e luta de seu país, e uma prova da amizade inquebrantável entre nossos dois países”, disse Sunak em um comunicado.

Além disso, o governo do Reino Unido também se comprometeu a garantir que pilotos ucranianos “consigam pilotar sofisticados caças padrão da Otan no futuro”.

Depois de se encontrar com Sunak, Zelenski vai se reunir com o rei Charles III, segundo o Palácio de Buckingham.

Apesar de nenhum país ter atendido aos apelos do líder ucraniano para enviar caças modernos para Kiev, o anúncio do Reino Unido pode indicar uma nova leva de equipamentos ocidentais sendo enviados à Ucrânia.

Em uma entrevista ao programa de televisão “Piers Morgan Uncensored”, Sunak não descartou o envio de caças à Ucrânia no futuro, mas alertou que os aviões são “peças de equipamento incrivelmente sofisticadas” que exigiam “meses, senão anos” de treinamento intensivo.

Zelenski vai a Bruxelas na quinta-feira para participar de uma cúpula da União Europeia e existe a expectativa do anúncio de um novo pacote de ajuda que pode incluir caças.

O presidente da Câmara dos Comuns, sir Lindsay Hoyle, segura o capacete de um dos mais bem-sucedidos pilotos ucranianos, com a inscrição: 'Temos liberdade, dê-nos asas para protegê-la'. Foto: Stefan Rousseau/ AFP

Na semana passada, o presidente ucraniano recebeu em Kiev a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e de Charles Michel.

Em 2022, Zelenski solicitou a adesão à UE. O país recebeu apoio, mas os líderes do bloco lembraram que o processo de adesão plena costuma levar anos de intensas negociações.

A UE já destinou dezenas de bilhões de euros em ajuda à Ucrânia e organizou a entrega de armamentos às Forças Armadas para enfrentar a ofensiva russa.

Analistas consultados pelo Financial Times disseram que o Reino Unido provavelmente treinará pilotos ucranianos em simuladores sobre os procedimentos padrão dos caças da Otan, como a exibição de informações no cockpit, formatos de programação de armas e táticas.

O treinamento deve deve gerar uma forte reação de Moscou - o governo russo diz frequentemente que reagirá caso a aliança militar ocidental entre na guerra. /AFP, AP e NYT