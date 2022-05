O candidato J.D. Vance, um escritor e executivo de capital de risco, venceu as primárias do Partido Republicano desta terça-feira para o Senado dos Estados Unidos em Ohio. Sua vitória reafirma a influência sobre os eleitores republicanos do ex-presidente Donald Trump, cujo endosso impulsionou Vance sobre rivais com opiniões semelhantes.

Ele venceu o ex-tesoureiro estadual Josh Mandel e o senador estadual Matt Dolan, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Nas eleições gerais de novembro, Vance enfrentará o deputado democrata Tim Ryan, que venceu com facilidade a indicação de seu partido sobre Morgan Harper, ex-advogado do Consumer Financial Protection Bureau.

J.D. Vance se prepara para discursar após vencer as primárias no Estado de Ohio para disputar uma vaga ao Senado. Foto: Gaelen Morse/Reuters

Eles vão disputar o lugar agora ocupado pelo senador aposentado Rob Portman, um republicano moderado. Os líderes do Partido Republicano expressaram confiança em manter a cadeira enquanto buscam reconquistar o controle do Senado.

Com a maioria dos principais candidatos disputando o apoio público do ex-presidente e uma campanha pautada por sua agenda conservadora em temas como a imigração e a influência da China no país, a eleição vinha sendo tratada como uma espécie de referendo antecipado sobre a influência que Trump ainda exerce entre eleitores do partido. O Estado deu a ele a maioria nas duas últimas eleições presidenciais.

A vitória nas primárias de Vance coroa uma transformação política extraordinária de um crítico ferrenho de Trump para um dos apoiadores mais contumaz do ex-presidente.

O governador de Ohio, o republicano Mike DeWine, que cresceu em popularidade no início da pandemia, derrotou o ex-congressista republicano James B. Renacci. Renacci representou um desafio tão sério que a Associação de Governadores Republicanos gastou mais de US$ 1 milhão para impulsionar a campanha de DeWine.

O ex-prefeito de Dayton Nan Whaley ganhou a indicação democrata para governador, derrotando o ex-prefeito de Cincinnati John Cranley./ W. POST