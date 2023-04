Republicanos do Tennessee expulsam 2 deputados democratas que liderarem ato anti-armas na Assembleia

NASHVILLE - A Assembleia do Tennessee, de maioria republicana, votou nesta quinta-feira, 6, para expulsar dois democratas da legislatura estadual uma semana depois que eles lideraram manifestantes que pediam por leis de armas mais rígidas e interromperam os debates no plenário. O protesto ocorreu após o ataque a tiros em uma escola cristã que deixou seis mortos - entre eles, três crianças em Nashville.

A ação punitiva extraordinária contra os democratas - os deputados Justin Jones e Justin J. Pearson - por um ato de protesto marca um episódio raro que ocorreu apenas três vezes desde a era da Guerra Civil. A expulsão um legislador de suas fileiras ameaça inflamar ainda mais o rancor partidário dentro de um estado amargamente dividido.

Um esforço para expulsar uma terceira democrata, a deputada Gloria Johnson, que havia ficado ao lado dos dois homens na frente da Assembleia e se juntou ao protesto, falhou por um voto.

Os deputados Gloria Johnson, Justin Pearson e Justin Jones durante protesto em Nashville Foto: Cheney Orr /Reuters

As expulsões, realizadas antes do início do recesso para o fim de semana da Páscoa, foram um ponto culminante surpreendente para uma semana de funerais dos seis mortos no ataque a tiros. Centenas de estudantes e professores saíram da escola para protestar contra a Assembleia em um debate mordaz sobre a democracia no Estado.

Enquanto os manifestantes enchiam o prédio do Legislativo novamente na quinta-feira, seus gritos de “Controle de armas agora” e “Nem mais um” eram ensurdecedores do lado de fora. Lá dentro, dezenas de pessoas ergueram os punhos em protesto silencioso para evitar serem expulsas.

Os votos contra Jones e Pearson seguiram em grande parte as linhas partidárias, após horas de debate profundamente pessoal, raivoso e às vezes condescendente. A supermaioria republicana votou de forma esmagadora para fornecer a maioria de dois terços necessária para obter os votos contra os dois homens, apesar da oposição democrata.

Sete republicanos se juntaram aos democratas para votar contra a expulsão de Johnson. Questionada sobre por que ela achava que havia sobrevivido ao voto de expulsão, Johnson, que é branca, disse: “Talvez tenha a ver com a cor da minha pele”.

Os legisladores depostos, dois dos deputados negros mais jovens do Estado, podem concorrer novamente a seus assentos. Mas suas expulsões deixam temporariamente milhares de residentes em Memphis e Nashville sem representação na Câmara nas últimas semanas de uma sessão legislativa na qual republicanos cada vez mais linha-dura de distritos rurais usaram o poder de sua supermaioria para reprimir os governos das cidades mais liberais e fortalecer suas prioridades conservadoras.

“O mundo está observando o Tennessee”, disse Jones. “E o que está acontecendo aqui hoje é uma farsa da democracia.”

Batendo com a mão no púlpito, ele repetiu os cânticos de uma semana atrás: “Sem ação, sem paz”.

Violação de regras

Os democratas expulsos reconheceram prontamente que a entrada na Câmara violou as regras de conduta da Casa, mas muitos em seu partido questionaram por que os republicanos decidiram tomar a medida drástica de expulsar membros da legenda minoritária. Os republicanos condenaram o comportamento e invocaram a violência do motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos Estados Unidos para descrever o protesto pelo controle de armas, que foi pacífico.

Ao questionar Jones no plenário da Câmara, o deputado Gino Bulso, um republicano, declarou que recusar-se a expulsá-lo “simplesmente convidaria ele e seus colegas a continuarem a se rebelar no plenário da Câmara”.

As expulsões ocorrem quando as divisões políticas nacionais continuam a se infiltrar na política local. No Tennessee, a Assembleia Estadual dividiu as cidades do Estado com maior tendência democrata e praticamente garantiu que a maioria da representação política seja determinada nas primárias republicanas em vez de nas eleições gerais, deixando os legisladores mais receptivos a uma base de extrema direita.

Mas após o ataque na escola privada Covenant na semana passada, centenas de residentes começaram a marchar em direção ao Capitólio do Estado para exigir que o legislador restringisse o acesso a armas. Os republicanos, liderados pelo governador Bill Lee, concentraram amplamente sua resposta no reforço da segurança escolar, incluindo a aprovação de uma medida na Câmara na quinta-feira que exigiria que as escolas desenvolvessem um plano de segurança e implementassem medidas mais rígidas.

Democrata Justin Pearson ergue o pulso em um protesto no plenário da Câmara Estadual Foto: George Walker IV/AP

A frustração e a dor após o ataque permaneceram cruas em Nashville. Estudantes entraram no saguão da Câmara, acenando com cartazes desenhados à mão, enquanto professores e pais se opuseram aos esforços de despejar bilhões de dólares para fortificarem as escolas.

“Os estudantes americanos estão zangados, estamos com medo e exigimos mudanças”, disse Lochlan Cook, de 16 anos, aluno da Nashville School of the Arts, a uma multidão de alunos e professores do lado de fora do Capitólio na quinta-feira. “Você vai ouvir nossas vozes altas e claras até vermos essa mudança.”

Essas emoções transbordaram para a Câmara uma semana atrás, quando três democratas, incluindo Johnson, interromperam o processo enquanto Jones e Pearson lideravam os gritos do protesto no plenário da Câmara com um megafone. A interrupção ocorreu, disseram os três legisladores, depois que eles sentiram que os republicanos haviam evitado a questão da reforma das armas e desligaram seus microfones durante o debate.

A interrupção enfureceu os republicanos, que prometeram punição imediata. Apesar da falta de prisões e da multidão em grande parte pacífica, embora barulhenta, o presidente da Câmara, Cameron Sexton, se junto com outros republicanos de base, comparou as ações às da “máfia de 6 de Janeiro”.

Poucos dias depois do protesto, Sexton retirou dois dos legisladores - Johnson e Jones - de suas atribuições nas comissões e revogou seu acesso legislativo. Pearson, que venceu uma eleição especial no fim de janeiro para representar seu distrito de Memphis, ainda não havia recebido atribuições de comissão.

Na tarde de segunda-feira, os republicanos apresentaram as três resoluções de expulsão, dizendo que os legisladores tentaram “consciente e intencionalmente trazer desordem e desonra” para a Câmara.

“O que aconteceu há uma semana foi que os membros que fecharam a ordem desta instituição silenciaram sete milhões de pessoas”, disse o deputado estadual Johnny Garrett, um republicano que iniciou uma série de perguntas em estilo de acusação pressionando os três legisladores sobre suas ações.

Os deputados Justin Jones e Justin Pearson foram expulsos da Assembleia Foto: Nicole Hester/The Tennessean/USA TODAY

Em discursos apaixonados e desafiadores, pontuados por aplausos e gritos de fora, Jones, Pearson e Johnson se revezaram argumentando contra a expulsão, enquadrando o protesto como uma resposta à inação republicana, vasculhando uma lista de transgressões na Câmara piso que nunca resultaram em expulsão e alertando que a sua destituição era um repúdio aos valores democráticos.

Jones e Pearson, ambos com menos de 30 anos, representam uma onda de jovens ativistas negros que emergiram de manifestações e protestos a legislaturas em todo o país. Jones era uma presença conhecida na praça legislativa no verão de 2020, enquanto liderava um protesto de 61 dias contra a injustiça racial. E em Memphis, Pearson e sua família ajudaram a liderar protestos contra a construção de um oleoduto através de bairros predominantemente negros da cidade, um projeto que já foi cancelado.

Os democratas disseram que suas carreiras e ativismo foram moldados pela violência armada, com Pearson refletindo sobre familiares e mentores perdidos e Johnson relembrando quando um aluno foi baleado em uma escola de Knoxville onde lecionava.

Antes das votações, enquanto os legisladores discutiam mais de uma dúzia de medidas legislativas, Pearson, Jones e Johnson se manifestaram em um debate separado para criticar o esforço republicano de fortalecer a segurança escolar como ineficaz, enquanto manifestantes do lado de fora aplaudiam sua nomes. À medida que o debate continuava, os republicanos ficavam cada vez mais irritados com os três democratas, às vezes descartando comentários sobre ataques e restrições de armas como fora do assunto.

Os votos reuniram ainda mais os manifestantes para o lado dos legisladores, arrecadaram milhares de dólares para fundos e elevaram os três democratas a um perfil nacional, com a Casa Branca e os democratas nacionais defendendo seus nomes. Pelo menos três membros do Conselho Metropolitano que governa Nashville prometeram renomear Jones para ocupar o cargo antes de uma eleição especial.