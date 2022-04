Rússia alerta para ‘consequências imprevisíveis’ caso EUA continuem a armar Ucrânia

THE WASHINGTON POST - A Rússia enviou esta semana uma nota diplomática formal aos Estados Unidos alertando que o envio das remessas do país e da Otan de sistemas de armas “mais sensíveis” para a Ucrânia estavam “adicionando combustível” ao conflito e poderiam trazer “consequências imprevisíveis”.

A diligência diplomática, cuja cópia foi revisada pelo The Washington Post, ocorreu quando o presidente Joe Biden aprovou uma expansão dramática no escopo de armas fornecidas à Ucrânia, um pacote de US$ 800 milhões, incluindo obuses de 155 mm – uma atualização séria na artilharia de longo alcance - drones de defesa costeira e veículos blindados, bem como armas antiaéreas e antitanques portáteis adicionais e milhões de cartuchos de munição.

Os Estados Unidos também facilitaram o envio para a Ucrânia de sistemas de defesa aérea de longo alcance, incluindo o envio pela Eslováquia de lançadores S-300 da era soviética fabricados na Rússia, nos quais as forças ucranianas já foram treinadas. Em troca, anunciou o governo na semana passada, os Estados Unidos estão implantando um sistema de mísseis Patriot na Eslováquia e consultando o país sobre uma substituição de longo prazo.

O envio das armas, a primeira onda da qual autoridades dos EUA disseram que chegaria à Ucrânia em poucos dias, segue um apelo urgente do presidente ucraniano Volodmir Zelenski, já que as forças russas estariam se mobilizando para um grande ataque à região de Donbas, no leste da Ucrânia, e ao longo da faixa costeira que a conecta com a Crimeia ocupada pelos russos no sul.

As tropas russas se retiraram em grande parte da parte norte do país, inclusive em torno da capital, Kiev, após derrotas humilhantes dos militares ucranianos e das forças de resistência locais.

“O que os russos estão nos dizendo em particular é precisamente o que temos dito publicamente ao mundo – que a enorme quantidade de assistência que estamos fornecendo aos nossos parceiros ucranianos está se mostrando extraordinariamente eficaz”, disse um alto funcionário do governo, que falou sobre a condição de anonimato sobre o documento diplomático sensível.

O Departamento de Estado se recusou a comentar o conteúdo da nota diplomática de duas páginas ou qualquer resposta dos EUA.

Especialistas russos sugeriram que Moscou, que rotulou os comboios de armas que chegam ao país como alvos militares legítimos, mas até agora não os atacou, pode estar se preparando para fazê-lo.

“Eles têm como alvo depósitos de suprimentos na própria Ucrânia, onde alguns desses suprimentos foram armazenados”, disse George Beebe, ex-diretor de análise da Rússia na CIA e assessor russo do ex-vice-presidente Dick Cheney. “A verdadeira questão é se eles vão além de tentar atingir [as armas] em território ucraniano, tentam atingir os próprios comboios de suprimentos e talvez os países da Otan na periferia ucraniana” que servem como pontos de transferência para os suprimentos dos EUA.

Se as forças russas tropeçarem na próxima fase da guerra como fizeram na primeira, “então acho que as chances de a Rússia mirar suprimentos da Otan em território da Otan aumentam consideravelmente”, disse Beebe. “Muitos de nós no Ocidente supusemos que poderíamos fornecer armamento aos ucranianos sem limites e não correr um risco significativo de retaliação da Rússia”, disse ele. “Acho que os russos querem enviar uma mensagem aqui de que isso não é verdade.”

Série de acusações

A nota diplomática foi datada de terça-feira, quando vazou pela primeira vez o novo pacote de armas que elevou o valor total da ajuda militar dos EUA fornecida à Ucrânia desde a invasão de 24 de fevereiro para US$ 3,2 bilhões, segundo o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

O documento, intitulado “Sobre as preocupações da Rússia no contexto do fornecimento maciço de armas e equipamentos militares ao regime de Kiev”, escrito em russo com tradução fornecida, foi encaminhado ao Departamento de Estado pela Embaixada da Rússia em Washington.

A Embaixada da Rússia não respondeu aos pedidos de comentários.

Entre os itens que a Rússia identificou como “mais sensíveis” estavam “sistemas de foguetes de lançamento múltiplo”, embora se acredite que os Estados Unidos e seus aliados da Otan não tenham fornecido essas armas à Ucrânia. A Rússia acusou os aliados de violar “princípios rigorosos” que regem a transferência de armas para zonas de conflito e de ignorar “a ameaça de armas de alta precisão caindo nas mãos de nacionalistas radicais, extremistas e forças de bandidos na Ucrânia”.

Acusou a Otan de tentar pressionar a Ucrânia a “abandonar” as negociações, até agora malsucedidas, com a Rússia “para continuar o derramamento de sangue”. Washington, disse, estava pressionando outros países para interromper qualquer cooperação militar e técnica com a Rússia, e aqueles com armas da era soviética para transferi-los para a Ucrânia.

“Pedimos aos Estados Unidos e seus aliados que parem com a militarização irresponsável da Ucrânia, que implica consequências imprevisíveis para a segurança regional e internacional”, disse a nota.

Andrew Weiss, ex-diretor do Conselho de Segurança Nacional para assuntos russos, ucranianos e euro-asiáticos, e agora vice-presidente de estudos do Carnegie Endowment for International Peace, lembrou que o presidente russo Vladimir Putin, em um discurso na manhã de fevereiro em que a invasão começou, advertiu que as nações ocidentais enfrentariam “consequências maiores do que qualquer outra que enfrentaram na história” se se envolvessem no conflito.

A atenção na época se concentrou no lembrete de Putin de que a Rússia possui um poderoso arsenal nuclear, disse Weiss, mas também foi “um aviso muito explícito sobre não enviar armas para uma zona de conflito”. Tendo traçado uma linha vermelha, ele perguntou, os russos estão “agora inclinados a apoiar isso?”

Tal ataque seria “um movimento de escalada muito importante, em primeiro lugar porque representa uma ameaça para o Ocidente se eles não forem capazes de manter o fluxo de suprimentos para a Ucrânia, o que, por extensão, pode diminuir a capacidade de autodefesa da Ucrânia”. Esse risco “não deve ser minimizado”, disse ele, observando o risco adicional de que uma tentativa de atacar um comboio dentro da Ucrânia possa dar errado na fronteira com o território da Otan.

Autoridades de defesa dos EUA continuam preocupadas com a possibilidade de tais ataques. “Nós não consideramos qualquer movimento de armas e sistemas entrando na Ucrânia como garantido”, disse Kirby na quinta-feira. “Não em um determinado dia.”

Kirby disse que as tropas ucranianas levam as armas para a Ucrânia depois que os Estados Unidos as levam para a região, e “quanto menos falarmos sobre isso, melhor”.