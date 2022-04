Rússia confirma ataque a Kiev durante visita de chefe da ONU

KIEV - A Rússia confirmou nesta sexta-feira, 29, ter atacado no dia anterior a capital ucraniana Kiev com armas de “alta precisão”, durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres. O bombardeio, que provocou a morte de uma jornalista financiada pelo governo dos Estados Unidos, foi classificado pelo presidente ucraniano como um tentativa de “humilhar a ONU”.

O ministério da Defesa da Rússia informou que executou um ataque aéreo de “alta precisão de longo alcance” contra as instalações da empresa espacial e de fabricação de mísseis Artyom em Kiev. O primeiro bombardeio na capital desde meados de abril ocorreu depois que Guterres visitou Bucha e outras cidades na periferia de Kiev.

“É uma zona de guerra, mas causa comoção que tenha acontecido perto do lugar em que estávamos”, disse Saviano Abreu, porta-voz da ONU que acompanhava Guterres. O chefe da ONU chamou a guerra de “absurda no século XXI” e admitiu que o Conselho de Segurança “falhou” em acabar com ela.

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski denunciou o ataque como uma tentativa de “humilhar a ONU e tudo o que esta organização representa”. Segundo ele, “cinco mísseis” caíram sobre a cidade “imediatamente após o encontro” que teve com Guterres. “Isso requer uma reação poderosa, na mesma intensidade”, acrescentou.

A Alemanha descreveu o ataque como “desumano” e afirmou que é um sinal de que o presidente russo Vladimir Putin “não tem nenhum respeito pelo direito internacional”.

O secretário-geral da ONU condenou o ataque como “maldoso”. Após visitar Bucha, ele pediu a Moscou para cooperar com o Tribunal Penal Internacional (TPI) para “estabelecer as responsabilidades” sobre os supostos crimes cometidos contra civis na cidade.

O secretário-geral da ONU viajou para a Ucrânia, onde se encontrou com o presidente Volodmir Zelenski Foto: AP / AP

A procuradora-geral da Ucrânia, Irina Venediktova, disse à rede Deutsche Welle que foram identificados “mais de 8.000 casos” de supostos crimes de guerra. Segundo ela, há uma investigação em curso contra dez soldados russos suspeitos de cometer atrocidades em Bucha, onde dezenas de corpos com roupas civis foram encontrados após a retirada das tropas de Moscou.

Os fatos investigados, segundo Venediktova, incluem “assassinatos de civis, bombardeios de infraestruturas civis, torturas”, assim como “crimes sexuais denunciados no território ocupado da Ucrânia”.

Jornalista ucraniana morta em ataque

O ataque provocou a morte da proeminente jornalista e produtora ucraniana Vira Hirich, que trabalhava para a Radio Free Europe/Radio Liberty, uma organização de notícias independente financiada pelos EUA desde 2018.

A Radio Liberty informou que Hirich foi morta em sua casa quando um míssil russo atingiu o prédio residencial de 25 andares onde ela morava, derrubando o primeiro e o segundo andares e causando um incêndio. De acordo com a emissora, o corpo da jornalista, que tinha cerca de 50 anos, foi recuperado por equipes de resgate sob os escombros na manhã de sexta-feira.

“Estamos chocados e indignados com a natureza sem sentido de sua morte em casa, no país e na cidade que ela amava”, escreveu Jamie Fly, presidente da RFE/RL, em um comunicado publicado no site da emissora nesta sexta-feira. “A memória dela inspirará nosso trabalho na Ucrânia e no exterior por muitos anos”.

Enquanto as notícias da morte de Hirich circulavam, colegas e colegas jornalistas expressaram uma onda de pesar. Pelo menos sete jornalistas foram mortos enquanto cobriam a guerra na Ucrânia, de acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas.

Separadamente, um ex-fuzileiro naval dos EUA foi morto enquanto lutava ao lado de forças ucranianas, disseram parentes no que seria a primeira morte conhecida da guerra de um americano em combate. Os EUA não confirmaram o relatório. Pelo menos dois outros estrangeiros lutando no lado ucraniano, um do Reino Unido e outro da Dinamarca, também foram mortos.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que o ataque foi a maneira do presidente russo, Vladimir Putin, de dar “seu dedo do meio” a Guterres.

Este foi o mais ousado ataque russo à capital desde que as forças de Moscou recuaram semanas atrás, após o fracasso em tomar a cidade. A Rússia agora está avançando em Donbas, a região industrial oriental do país, que o Kremlin diz ser seu principal objetivo.

Retirada de Mariupol

Um dos objetivos da visita de Guterres era garantir a evacuação de pessoas do porto de Mariupol, no sul, incluindo uma siderúrgica destruída, onde cerca de 2.000 defensores ucranianos e 1.000 civis estariam escondidos no último grande reduto de resistência da cidade.

A siderúrgica da era soviética tem uma vasta rede subterrânea de bunkers capazes de resistir a ataques aéreos. Mas a situação ficou mais terrível depois que os russos lançaram antibunkers e outras bombas.

“Os moradores que conseguem deixar Mariupol dizem que é um inferno, mas quando saem desta fortaleza, dizem que é pior”, disse o prefeito de Mariupol, Vadim Boichenko. “Eles estão implorando para serem salvos”, disse ele, acrescentando: “Ali, não é uma questão de dias, é uma questão de horas”.

Acredita-se que cerca de 100.000 pessoas estejam presas na cidade com pouca água, comida, aquecimento ou eletricidade. A Ucrânia atribuiu o fracasso de tentativas anteriores de evacuação ao contínuo bombardeio russo.

Vista da siderúrgica a Azovstal Iron and Steel Works durante o conflito Ucrânia-Rússia na cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS

Desta vez, “esperamos que haja um leve toque de humanidade no inimigo”, disse Boichenko.

Duas cidades na região de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, foram atingidas por foguetes russos na sexta-feira, disse o governador regional. Não houve nenhuma palavra imediata sobre vítimas ou danos.

Sirenes, fogo de artilharia e explosões podiam ser ouvidas de Kramatorsk a Sloviansk, duas cidades a cerca de 18 quilômetros uma da outra no Donbas. Colunas de fumaça subiram da área de Sloviansk e cidades vizinhas. Pelo menos uma pessoa ficou ferida no bombardeio.

O governador da região russa de Kursk disse que um posto fronteiriço foi alvo de tiros de morteiro da Ucrânia e que as forças de fronteira russas revidaram. Ele disse que não houve vítimas do lado russo./AP, AFP e NYT