Rússia quer usar espionagem para diminuir apoio do Ocidente à Ucrânia

THE NEW YORK TIMES - A estratégia da Rússia para vencer a guerra na Ucrânia é sobreviver ao Ocidente. Mas como Vladimir Putin planeja fazer isso?

Autoridades americanas disseram estar convencidas de que Putin pretende tentar acabar com o apoio dos EUA e da Europa à Ucrânia usando suas agências de espionagem para promover propaganda de apoio a partidos políticos pró-Rússia e alimentando teorias de conspiração com novas tecnologias.

A desinformação da Rússia visa aumentar o apoio aos candidatos que se opõem à ajuda à Ucrânia, com o objetivo final de impedir a assistência militar internacional a Kiev.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de um evento para celebrar o aniversário do nascimento do poeta russo Rasul Gamzatov Foto: Vyacheslav Prokofyev/ AFP

A Rússia está frustrada com o fato de os Estados Unidos e a Europa terem permanecido em grande parte unidos no apoio militar e econômico contínuo à Ucrânia, disseram autoridades americanas.

Essa ajuda militar manteve a Ucrânia na luta, colocou os objetivos originais da Rússia de tomar Kiev e Odesa fora do alcance e até interrompeu o seu objetivo mais modesto de controlar toda a região de Donbass, no leste da Ucrânia.

Mas Putin acredita que pode influenciar a política americana para enfraquecer o apoio à Ucrânia e potencialmente restaurar a sua vantagem no campo de batalha, segundo autoridades da inteligência americanas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa de reunião com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, na Casa Branca, em Washington, Estados Unidos Foto: Evan Vucci/AP

Estratégia

Putin parece estar acompanhando de perto os debates políticos dos EUA sobre a assistência à Ucrânia. A oposição republicana ao envio de mais dinheiro para Kiev forçou os líderes do Congresso a aprovar um projeto de lei provisório de gastos no sábado que não incluía ajuda adicional ao país.

É provável que Moscou também tente impulsionar os candidatos pró-Rússia na Europa, vendo potencial terreno fértil com os resultados recentes. Um candidato pró-Rússia venceu as eleições parlamentares da Eslováquia no domingo. Além das eleições nacionais, a Rússia pretende influenciar a votação no Parlamento Europeu no próximo ano.

A Rússia há muito utiliza os seus serviços de inteligência para influenciar a política em países democráticos em todo o mundo.

Robert Fico, líder do partido Smer, conversa com jornalistas depois de se encontrar com o presidente da Eslováquia, Suzana Caputova, em Bratislava, Eslovaquia Foto: Vaclav Salek / AP

Avaliações de inteligência dos EUA em 2017 e 2021 concluíram que a Rússia tentou influenciar as eleições a favor de Donald Trump. Em 2016, a Rússia pirateou e divulgou e-mails do Comitê Nacional Democrata que prejudicaram a campanha de Hillary Clinton e divulgaram mensagens que estimularam a polarização nas redes sociais.

Em 2020, a Rússia procurou espalhar informações que atacavam Joe Biden (embora muitos republicanos no Congresso argumentassem que o objetivo da Rússia era intensificar as lutas políticas, e não apoiar Trump).

Para as eleições presidenciais de 2024, as agências de inteligência americanas acreditam que os riscos provocados por Putin são ainda maiores.

O Presidente Biden enviou bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia e promete que os Estados Unidos e os seus aliados vão apoiar Kiev “enquanto for necessário”. Trump, muito à frente nas sondagens para a nomeação republicana, disse que apoiar a Ucrânia não é um interesse vital dos EUA.

O então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, participam de coletiva de imprensa em Helsinki, Finlândia, em 2018 Foto: Doug Mills/ NYT

A Rússia conduz constantemente operações de desinformação destinadas a atacar as políticas da Otan e dos EUA e é provável que intensifique os esforços nos próximos meses. As autoridades americanas falaram com a condição de que seus nomes não fossem divulgados para que pudessem discutir informações confidenciais.

Minar a Ucrânia

O objetivo final da Rússia seria ajudar a minar os candidatos que apoiam a Ucrânia e mudar a política dos EUA. Algumas autoridades dos EUA duvidam que a Rússia seja capaz de fazer isso.

Mas mesmo se Moscou não influenciar o resultado final das eleições, os russos podem provocar um debate suficiente sobre a ajuda à Ucrânia para que um futuro Congresso possa ter mais dificuldade em aprovar apoio adicional, disseram autoridades americanas.

Beth Sanner, ex-funcionária sênior da inteligência, diz que a inteligência artificial e outras novas tecnologias mudarão a forma como a Rússia conduz campanhas de influência. É também provável que a Rússia conduza esforços de “lavagem de influência”, enviando mensagens ao público americano através de aliados dentro de organizações supostamente independentes.

“A Rússia não desistirá das campanhas de desinformação”, disse Sanner. “Mas não sabemos como será. Deveríamos presumir que os russos estão ficando mais espertos”.

É fácil exagerar a capacidade da Rússia de influenciar a política dos EUA. Algumas autoridades americanas e executivos de redes sociais questionaram a eficácia das fazendas de trolls e das operações de influência da Rússia em 2016, em oposição às operações visando os e-mails de Hillary.

E o panorama da mídia mudou dramaticamente desde então. Os consumidores dos EUA e da Europa são mais céticos em relação ao que veem nas redes sociais. A televisão estatal russa, fonte de narrativas do Kremlin, foi expulsa do YouTube do Google. A Meta, empresa controladora do Facebook, reforçou sua busca por desinformação e diminuiu a ênfase nas notícias em suas plataformas.

Mas para cada desenvolvimento que torna a vida mais difícil aos trolls online da Rússia, há tendências que empurram na direção oposta. A plataforma X (antigo Twitter), desmantelou equipes que buscavam esforços de interferência eleitoral. E a plataforma mais influente entre os jovens é agora a TikTok, uma empresa chinesa. A própria China intensificou suas operações de influência, seguindo o modelo das operações de Moscou.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversa com o presidente da China, Xi Jinping, após uma reunião bilateral em Pequim, China Foto: Aleksey Druzhinin/Reuters

As agências de inteligência dos EUA alertaram que vários países procuram influenciar a política americana. Em 2020, as agências de inteligência delinearam um esquema iraniano para influenciar a votação na Florida. Cuba também conduziu operações de inteligência e a Venezuela tinha a intenção, mas não a capacidade, de influenciar a votação.

Mas a Rússia é melhor do que qualquer outro país na combinação de meios de comunicação estatais, fazendas privadas de trolls e operações de serviços de inteligência para atacar no espaço digital, disseram autoridades dos EUA.

E continuou a aperfeiçoar os seus esforços. Muitos dos especialistas em desinformação que outrora trabalharam para a Internet Research Agency, a fazenda russa de trolls ativa nas eleições americanas de 2016 e 2018, migraram para novas empresas ou juntaram-se à inteligência militar russa. E a Internet, disse um responsável dos EUA, é o único lugar onde a Rússia nunca ficará sem munições.

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversam depois de uma reunião bilateral em Paris, França Foto: Stephane de Sakutin/AFP

Mudar o debate na Europa e nos EUA é tão importante para Putin que, se essas operações de influência não conseguirem ganhar força, a Rússia poderá decidir intensificar a escalada.

Autoridades dos EUA dizem que tal escalada poderia incluir apoio financeiro adicional aos partidos políticos pró-Rússia na Europa ou mesmo operações secretas na Europa destinadas a enfraquecer o apoio à guerra na Ucrânia. Como resultado, subestimar a capacidade da Rússia para conduzir operações de influência seria um erro.

Desinformação russa

A desinformação russa que alegou falsamente que os EUA tinham laboratórios de armas biológicas na Ucrânia continua a repercutir em todo o mundo, por exemplo.

A Rússia utilizou as acusações para justificar a sua invasão da Ucrânia e solicitou repetidamente às Nações Unidas investigações sobre as suas falsas alegações. Mas grupos de extrema direita, incluindo o QAnon, captaram, expandiram e ampliaram as acusações russas sobre armas biológicas.

Em um mundo dividido pela polarização política extrema, as teorias da conspiração e a desinformação revelaram-se mais resilientes do que nunca.