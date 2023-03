Rússia vai mandar armas nucleares táticas para Belarus, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse neste sábado, 25, que pretende enviar armas nucleares táticas para Belarus, ex-república soviética na fronteira com a Ucrânia e sua principal aliada na região.

Belarus faz fronteira com Letônia, Lituânia e Polônia, países da União Europeia e da Otan. Armas nucleares táticas são bombas menores, com potencial destrutivo inferior às bombas normais, mas ainda capazes de provocar severos danos se utilizadas.

“Não é nada anormal. Os americanos fazem isso há décadas: mandam armas nucleares táticas para o território de seus aliados há muito tempo”, disse Putin à TV estatal. “Decidimos fazer o mesmo.” Segundo ele, o presidente de Belarus, Alexander Lukachenko, apoia a medida.

Urânio empobrecido

Putin também ameaçou ordenar o uso de obuses de urânio empobrecido na Ucrânia se este país receber esse tipo de arma do Ocidente, depois que uma vice-ministra do Reino Unido mencionou essa possibilidade.

A vice-ministra da Defesa do Reino Unido, Annabel Goldi, disse na segunda-feira que seu país planejava entregar à Ucrânia obuses “com urânio empobrecido”, que são “muito eficazes para destruir tanques e veículos blindados modernos”.

Um dia depois, a organização antinuclear britânica Campaign for Nuclear Disarmament advertiu que seu uso provocaria um “desastre ambiental e sanitário adicional para os que estão no centro do conflito” na Ucrânia.

Continua após a publicidade

O uso de munições de urânio empobrecido implica riscos de caráter tóxico para os militares e a população das áreas onde é usado.









/ AFP E AP