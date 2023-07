Suécia condena turco por ‘financiar terrorismo’ de partido curdo e abre caminho para entrada na Otan

ESTOCOLMO - Um tribunal sueco condenou nesta quinta-feira, 6, à prisão um cidadão turco de origem curda por “tentativa de financiamento do terrorismo” do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma sentença inédita na Suécia que aguarda o sinal verde da Turquia para entrar na Otan.

O tribunal anunciou uma condenação de quatro anos e meio de prisão e afirmou que o cidadão turco será deportado assim que cumprir a pena.

O homem condenado, que foi descrito pelo tribunal como um curdo de quase 40 anos, tentou forçar um comerciante curdo em Estocolmo a enviar dinheiro ao PKK, ameaçando-o com uma arma de fogo.

Um refugiado iraquiano que vive na Suécia ateou fogo a uma cópia do Alcorão durante um protesto em frente a uma mesquita em Estocolmo em 28 de junho de 2023, o que levou a diversos protestos no mundo árabe Foto: Arshad Arbab/ EFE

O PKK é considerado uma organização terrorista pela Turquia, União Europeia e Estados Unidos.

“A tentativa de extorsão ocorreu no âmbito de um extenso esquema de arrecadação de fundos realizado pelo PKK na Europa”, disse o juiz Måns Wigen. Ilhan Aydin, advogado do réu, disse à AFP que vai recorrer.

Nova lei

Esta sentença é consequência de um endurecimento da legislação antiterrorista sueca que entrou em vigor em julho de 2022.

Esta é a primeira vez que a lei, que foi usada em casos envolvendo o grupo jihadista Estado Islâmico, foi aplicada a um apoiador do PKK.

A Suécia lançou sua candidatura para ingressar na Otan, mas essa tentativa foi bloqueada pela Hungria e pela Turquia por vários meses.

A Turquia afirma que a Suécia é muito tolerante com ativistas curdos refugiados no país e pede a extradição de dezenas de militantes que qualifica de “terroristas”./AFP