Suspeito que matou 18 pessoas em ataque a tiros nos EUA é encontrado morto

LEWISTON, EUA - O suspeito de um ataque a tiros ocorrido no estado americano do Maine foi encontrado morto com um ferimento de bala aparentemente autoinfligido, disse a polícia americana nesta sexta-feira, 27, após uma busca que durou mais de dois dias.

Autoridades confirmaram que o corpo de Robert Card, 40, foi encontrado em uma floresta a cerca de oito milhas de Lewiston. A emissora informou que o corpo estava perto do centro de reciclagem de onde o suspeito havia sido demitido recentemente.

Em uma coletiva de imprensa, a governadora do Maine confirmou também na noite desta sexta-feira que o suspeito do ataque havia sido encontrado morto.

A governadora Janet Mills fala durante uma coletiva de imprensa após um tiroteio em massa, em Lewiston, Maine, sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Foto: Matt Rourke / AP

“Respiro aliviada nesta noite por saber que Robert Card não representa mais uma ameaça para ninguém”, disse Janet Mills em entrevista coletiva, referindo-se ao reservista do Exército suspeito do ataque armado mais letal ocorrido neste ano nos Estados Unidos.

A megacaçada ao autor do maior ataque a tiros dos EUA deste ano, que deixou 18 mortos e 13 feridos, em Lewiston, no Estado de Maine, deixou confinada cidades inteiras em um raio de 80 quilômetros de onde os crimes ocorreram. Ontem, um bilhete de despedida deixado pelo atirador para seu filho mobilizou mergulhadores, que vasculharam o Rio Androscoggin, perto de onde o veículo de Card foi encontrado. Todos os mortos foram identificados ontem e tinham idades entre 14 e 76 anos. Os nomes não foram revelados.

As autoridades mantiveram os alertas para que as pessoas não saíssem de casa e nem tentassem abordar o suspeito. Escolas e comércio foram fechados.

No Family Time Dine and Play, um fliperama e restaurante, o proprietário Jeffrey Mitchell, de 50 anos, passou parte do dia ligando para famílias que tinham agendado festas de aniversário infantis neste fim de semana. “Muitos deles adiaram”, afirmou. “Não me sinto seguro em abrir sabendo que ele ainda está por aí”, disse Mitchell em seu fliperama vazio.

Vizinhos em Lewiston usaram ontem suas páginas do Facebook e outras plataformas de redes social oferecendo uns aos outros itens do dia a dia com mensagens como: “Tenho fraldas tamanho 2″, “alguém precisa de leite em pó para bebês?” ou “comida de cachorro?”

Mesmo os caminhões que viajavam longas distâncias até o centro de distribuição do Walmart em Lewiston não conseguiram entregar mercadorias, alguma perecíveis. /AP, NYT e WP